Asgari ücret dört kişilik bir aileye ancak 7 gün yetiyor

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ‘geçim şartlarını’ ortaya koymak için her ay düzenli olarak yaptığı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nın Kasım sonuçlarını yayınladı.

Araştırmaya göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin;

Sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 20 bin 562 TL ’ye,

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 66 bin 976 TL’ye,

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 26 bin 712 TL’ye yükseldi.

Böylelikle asgari ücret ile yaşam maliyeti arasındaki fark 9 bin 700 TL’ye yükselmiş oldu.

Yıllık artış yüzde 36

Üç birimde geçen aya göre ortalama artış 247 TL. Ekim’de açlık sınırı 20 bin 431, yoksulluk sınırı 66 bin 553, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de 26 bin 526 TL idi.

Yılbaşı yani Ocak 2024’te ise açlık sınırı 15 bin 48, yoksulluk sınırı 49 bin 19, yaşama maliyeti de 19 bin 630 TL olarak hesaplanmıştı. Tüm birimler yılbaşına göre ortalama yüzde 36 civarında artış gösterdi.

"Bütüncül sosyal politikalara ihtiyaç var"

TÜRK-İŞ, araştırmanın sunumunda şu yorumu yaptı:

Giderek artan hayat pahalılığı, gelir dağılımda ve vergide adaletsizlik, başta işçiler olmak üzere, toplumun dar ve sabit gelirli tüm kesimlerinin yaşam şartlarını daha da ağırlaştırmış ve her geçen gün ağırlaştırmaya devam etmektedir.

Bugün itibariyle mevcut asgari ücret dört kişilik bir aile için ancak 7 gün yetiyor. İnsan onuruna yaraşır gelir düzeyini sağlayacak bir ücret karşılığında çalışılması anayasal bir hak olmasına rağmen milyonlarca çalışan ailesiyle birlikte düşük ve yetersiz kazanç ile hayatının sürdürmek durumunda bırakılmaktadır.

Ekonomik krizden çıkış için çalışanlardan özveri beklenmektedir. Daha önce de belirttiğimiz üzere ücretli çalışanlar enflasyonun nedeni değil mağdurudur. Ülkemizde gelir ve servet eşitsizliğini dengeleyecek adil bir vergi sistemi ile bütüncül sosyal politikalara ihtiyaç duyulmaktadır.

(HA)