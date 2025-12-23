Asgari ücret bugün belirlenebilir

2026'da geçerli olacak asgari ücretin bugün saat 18.00'de yapılacak üçüncü ve son toplantıyla belirlenmesi bekleniyor.

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.

İlk toplantısını 12 Aralık'ta, ikinci toplantısını ise 18 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü ve son toplantısını bugün saat 18.00'de yapacak.

İkinci toplantısında ekonomik veri ve raporları masaya yatıran komisyonun, yeni asgari ücreti hükümet ve işveren kesimini temsil eden üyelerin oylarıyla bugünkü toplantıda belirlemesi bekleniyor.

Bu yıl asgari ücret gündeminde, komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'in Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üye yapısına yönelik itirazı öne çıktı.

Komisyonunun üye yapısında değişiklik yapılmaması halinde toplantılara katılmama kararı alan TÜRK-İŞ, üye yapısının değiştirilmemesi üzerine yapılan ilk iki toplantıya katılmamıştı.

Gözler üçüncü ve son toplantıda çevrilirken, TÜRK-İŞ'in bu toplantıda da yer almaması bekleniyor.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyonda hükümeti temsilen atanan beş isim, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’ndan (TİSK) beş isim ve çalışan kesimi temsilen de en büyük işçi konfederasyonu olan TÜRK-İŞ’ten beş isim olmak üzere 15 kişi bulunuyor. Komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Görüşmelerde ilk toplantı Bakanlık'ta yapılıyor. İşçi ve işveren taraflarının ev sahipliğinde yapılan daha sonraki iki toplantının ardından Komisyon karar alabiliyor. Anlaşma çıkmazsa dördüncü ve son toplantı yine Bakanlık'ta gerçekleştiriliyor.

Mevcut asgari ücret net 22 bin 104 lira

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.