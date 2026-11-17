ASAL Araştırma'nın 17 Kasım'da açıklanan milletvekili genel seçimi anketi, seçmenlerin mevcut siyasi partilere yönelik tercihlerinde dikkat çekici bir eğilimin sürdüğünü ortaya koydu: Araştırmaya katılanların yüzde 36,7'si kararsız olduğunu, oy kullanmayacağını ya da bir parti tercihi bildirmediğini belirtti.

ASAL'ın ekim araştırmasında bu üç kategoridekilerin toplamı yüzde 37,8'di. Kasım araştırmasında parti tercihi belirtmeyenlerin oranı bir ayda 1,1 puan azalmış olsa da bu toplam, hem ekimde hem kasımda en yüksek oy oranına sahip partininin yaklaşık iki katına ulaştı.

Kasımda AKP'nin ham oy oranı yüzde 18,8, YENİ Parti'nin yüzde 16,1 olarak ölçüldü. Parti tercihi belirtmeyen veya oy kullanmayacağını söyleyenlerin toplamı ise yüzde 36,7 oldu.

SONAR'ın ekim anketinde de, kararsızlar, sandığa gitmeyeceğini söyleyenler ve görüş belirtmeyenler yüzde 33,1 ile en büyük seçmen kümesini oluşturmuştu. AKP'nin ham oy oranı yüzde 19,8, Yeni Parti'ninki yüzde 18,8'di. SONAR Başkanı 38 yılda ilk kez bu sonuçla karşılaştığını söyledi.

SONAR anketinde birinci "parti" yüzde 33 ile "hiçbir parti"

Üç ayrı yanıt, seçmenin üçte birinden fazlası

İki araştırmanın ham sonuçları karşılaştırıldığında, parti tercihi belirtmeyenlerin toplamındaki gerilemenin esas olarak oy kullanmayacağını söyleyenlerden kaynaklandığı görülüyor.

Kararsız olduğunu söyleyenlerin oranı hemen hemen değişmezken oy kullanmayacağını belirtenler 1,8 puan azaldı. Buna karşılık fikri olmadığını söyleyen veya soruyu yanıtsız bırakanların oranı 0,9 puan arttı.

Bu üç yanıt aynı siyasal tutumu ifade etmiyor. Kararsız seçmen henüz bir parti seçmemiş olabilir; oy kullanmayacağını söyleyen seçmen ise sandığa katılmama eğilimini dile getiriyor. Fikir belirtmeyenlerin gerekçeleri de araştırmanın yayımlanan sonuçlarından anlaşılamıyor.

Dolayısıyla yüzde 36,7'lik toplamı tek bir siyasal eğilimin veya ortak bir protesto hareketinin göstergesi olarak değerlendirmek mümkün değil. Ancak bu büyüklükte bir kitlenin mevcut partilerden herhangi birini tercih etmemesi, siyasal temsil ve seçmen bağlılığı bakımından araştırmanın en dikkat çekici bulgusunu oluşturuyor.

Partilerin oy oranları nasıl değişti?

ASAL'ın kararsızları, oy kullanmayacağını söyleyenleri ve yanıt vermeyenleri orantısal olarak dağıttığı iki araştırma, partilerin oy oranlarında da değişim gösteriyor.

AKP'nin oy oranı bir ayda 1,9 puan gerilerken YENİ Parti'nin oranı hemen hemen değişmedi. İki parti arasındaki fark 6,4 puandan 4,3 puana indi.

DEM Parti'nin oy oranı 0,7 puan yükselirken diğer partilerin oranlarında daha sınırlı değişiklikler kaydedildi.

Bu sonuçlar, kararsızlar ve diğer yanıt vermeyenler dağıtıldıktan sonra hesaplanan oranlar. Başka bir deyişle, seçmenlerin tamamının doğrudan açıkladığı parti tercihlerini değil, araştırma şirketinin uyguladığı dağıtım işlemi sonrasında ortaya çıkan tabloyu gösteriyor.

Ham sonuçlarda AKP yüzde 18,8

Kasım araştırmasının dağıtım öncesi sonuçlarında AKP yüzde 18,8, YENİ Parti yüzde 16,1, DEM Parti yüzde 6,0, MHP yüzde 4,9, İYİ Parti yüzde 4,4 ve CHP yüzde 3,5 oranında destek buldu.

Ekimde aynı oranlar AKP için yüzde 19,6, YENİ Parti için yüzde 15,7 ve DEM Parti için yüzde 5,5'ti.

Böylece ham sonuçlarda AKP 0,8 puan gerilerken YENİ Parti 0,4, DEM Parti 0,5 puan yükseldi.

Ancak iki ayın en belirgin ortak özelliği, partilerin sıralamasından çok, hiçbir parti tercihi açıklamayan veya oy kullanmayacağını söyleyen seçmenlerin toplam büyüklüğü oldu.

Araştırmalar nasıl yapıldı?

ASAL Araştırma, ekim anketini 4-10 Ekim 2026 tarihlerinde, 28 ilde 2 bin 20 kişiyle gerçekleştirdi. Bilgisayar destekli telefon görüşmeleriyle yapılan araştırmanın açıklanan hata payı yüzde 95 güven düzeyinde ±2,41 puandı.

Kasım araştırması ise 8-15 Kasım 2026 tarihlerinde 28 ilde 2 bin 5 kişiyle yapıldı. Araştırma için açıklanan hata payı yüzde 95 güven düzeyinde ±2,43 puan.

İki anket, aynı seçmenlerin zaman içindeki davranışlarını izleyen bir panel araştırması değil. Bu nedenle aylık oran değişimleri, tek tek seçmenlerin hangi partiden ayrıldığını veya nereye yöneldiğini göstermiyor.

(AEK)