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Yayın Tarihi: 4 Ağustos 2024 13:45
 ~ Son Güncelleme: 4 Ağustos 2024 13:50
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ASAL Direktörü: Instagram yasağı AKP'ye oy kaybettirebilir

ASAL Direktörü Belede, "BTK kararıyla Türkiye’de  Instagram’ın erişime kapatılması daha şimdiden AK Parti’nin 2 puan oy kaybına neden olacak. Kapatılma kararının uzaması halinde bu kaybın artma ihtimali yüksektir" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
ASAL Direktörü: Instagram yasağı AKP'ye oy kaybettirebilir

ASAL Araştırma Direktörü Adem Belede, X hesabından yaptığı açıklamada Instagram kararının AKP oylarını düşüreceğini öne sürdü. 

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun re'sen aldığı kararla Türkiye'nin en çok kullandığı sosyal medya platformu olan Instagram'a erişim engeli getirilmişti. 

Kararın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastı sonrası paylaşımlara getirilen engeller nedeniyle alındığı belirtildi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Haniye için yayınladığı taziye mesajına Instagram, erişim engeli getirmişti. 

ASAL Araştırma Direktörü Adem Belede, X hesabından yaptığı açıklamada Instagram kararının AKP oylarını düşüreceğini iddia etti, şöyle dedi: 

“Ekonomi/hayat pahalılığı devam ettiği müddetçe AK Parti oy kaybı yaşamaya mahkum. Emekli/asgari ücretlilerinde temmuz ayı içerisinde beklentileri karşılanmadı. Ülkenin en önemli ikinci sorunu ‘mültecilerin’ ülkelerine gönderilmesi elzem.”

“BTK kararıyla Türkiye’de  Instagram’ın erişime kapatılması daha şimdiden AK Parti’nin 2 puan oy kaybına neden olacak. Kapatılma kararının uzaması halinde bu kaybın artma ihtimali yüksektir.”

“Sokak hayvanlarıyla ilgili yasa da AK Parti’ye oy kaybettiriyor.. BTK kararıyla Türkiye’de Instagram’ın erişime kapatılması daha şimdiden AK Parti’nin 2 puan oy kaybına neden olacak. Kapatılma kararının uzaması halinde bu kaybın artma ihtimali yüksektir."

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(EMK)

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