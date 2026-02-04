ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 04.02.2026 20:10 4 Şubat 2026 20:10
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.02.2026 04:52 5 Şubat 2026 04:52
Okuma Okuma:  2 dakika

ASAL Araştırma: "Toplumun yüzde 50'den fazlası erken seçim istiyor"

ASAL Araştırma'nın anketinde ''Erken genel seçim yapılmalı mı?'' sorusuna, yüzde 54,4 ''evet'', yüzde 38 ''hayır'' yanıtı geldi. Erdoğan ve Bahçeli erken seçimi alaya alırken, kamuoyu araştırmacıları, erken seçim talebinin "tarihte görülmedik" düzeye çıktığı görüşünde.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

ASAL Araştırma: "Toplumun yüzde 50'den fazlası erken seçim istiyor"
ASAL Araştırma Erken Seçim anketi görseli/Grafik: X @AsalArastirma

ASAL Araştırma Ocak 2026 anketinde ''Erken genel seçim yapılmalı mı?'' sorusuna katılımcıların yüzde 54,4'ünün ''evet'', yüzde 38'inin ''hayır'' yanıtını verdiğini açıkladı.

Bu oranlar, Cumhur İttifakı ortaklarının Türkiye'nin toplumsal ve siyasal yönelimiyle ilgili özgül  yaklaşımlarından oldukça farklı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Özgür Özel'in toplumda biriken erken seçim talebini ileri sürerek yaptığı çağrıyı dünkü açıklamasında "siyasi ahmaklık" olarak nitelemiş, "Erken seçim diye bir şey asla gündemde yer almayacaktır," demişti:

"CHP Genel Başkanı’nın erken seçim ezberine takılması ve şahsıma beyhude çağrılar yapması tam bir siyasi ahmaklıktır. Seçimin ne zaman yapılacağı bellidir. Erken seçim diye bir şey asla gündemde yer almayacaktır. CHP Genel Başkanı, seçim kapısını arala diye mırıldansa da, bizim Cumhur İttifakı olarak aralayacağımız kapı Türk ve Türkiye Yüzyılının cümle kapısıdır."

Özel: "Bahçeli 2018'de 'erken seçim ahmaklıktır' dedikten bir hafta sonra erken seçim kararı aldı"

Özgür Özel Bahçeli'nin bu açıklamalarını bugün Now TV'de katıldığı canlı yayında değerlendirdi:

"Bahçeli, 2018’in ocak ayında 'erken seçim beklemek ahmaklıktır' deyip, erken seçim isteyeni 'vatan hainliğiyle' dahi suçlayacak kadar en ağır hakaretleri söyleyerek, 'erken seçim talep etmek vatan hainliğidir' demiştir. En son bu sözünü söyledikten bir hafta sonra grup toplantısına çıkıp 'ağustos ayında erken seçim yapalım' demiştir. Sayın Bahçeli, bir hafta önce 'erken seçim istemek vatan hainliğidir' deyip, bir hafta sonra erken seçime tarih veren bir siyasetçidir. O yüzden tanımlamalarının hiçbirini üstüme alınmıyorum. O sözleri bana söylüyor olamaz. O sözleri erken seçim olmayacağını ispatlamak için de söylüyor olamaz. Çünkü geçmişte bir hafta içinde erken seçim ilan ettiğine göre… Ya bir erken seçim çağrısı yapacak; geçmişteki gibi lastikleri ısındırıyor, muhataplarının da bundan haberdar olmamasını istiyor olabilir. Ya da Erdoğan’ın adaylığına karşı çıkacak, ona bir mesaj vermektedir.

ASAL Araştırma'nın anketi

ASAL Araştırma bugün yayımladığı "Erken seçim" anketinin sonuçlarını sosyal medya hesabından yayımladı. Buna göre toplumun yarısından fazlasının erken seçim istediği ortaya çıktı.

Bu sonuçlar yalnızca ASAL Araştırma'nın yoklamalarında açığa çıkan kamuoyu eğilimlerinde yansımakla kalmıyor. SONAR Araştırma'nın Başkanı Hakan Bayrakçı da geçtiğimiz hafta Halk TV'ye verdiği demeçte kendi anketlerinde erken seçim isteyenlerin oranının "yüzde 60'ı geçmiş" olduğunu dile getirmişti.

(AEK)

