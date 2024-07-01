Arzu Çerkezoğlu: Türkiye işçi sınıfının yarısından fazlası asgari ücrete mahkum

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), AKP hükümetinin yapılmayacağını açıkladığı asgari ücret zammı için iktidara baskısını sürdürüyor.

DİSK bunun için milyonlarca işçiyi ve emekliyi ilgilendiren altı aylık enflasyon verisinin açıklanacağı 3 Temmuz öncesinde bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, DİSK Araştırma Komisyonu’nun hazırladığı ‘Asgari Ücret ve Vergi Raporu’nu kamuoyuna açıkladı.

Rapor sunumu öncesi bir konuşma yapan Çerkezoğlu, asgari ücretin yılda dört kez artırılmasını ve vergilerde indirim yapılmasını talep etti. Gelirde adalet istedi.

Çerkezoğlu, konuşmasında 2021’in son çeyreğinde başlayan döviz krizi ve artan fiyatların alım gücünde ciddi kayıplara yol açtığını söyledi. Bu dönemde tartışmalı TÜİK rakamlarıyla bile resmi yıllık enflasyonun yüzde 80’leri, gıda enflasyonun da yüzde 100’ü aştığını ifade etti.

“İşçiler, emekçiler, emekliler, dar gelirliler enflasyonu çok daha şiddetli hissetti” diyen Çerkezoğlu şunları ekledi:

Yüksek enflasyon tüm ücretli çalışanların ve emeklilerin gelirlerini hızla eritti ve eritmeye de devam ediyor. Ülkeyi yönetenler bizlerin gelirlerindeki büyük gerilemeyi adeta politikalarının başarılı bir çıktısı olarak görüyorlar. Tam da bu anlayış çerçevesinde Aralık 2023’te belirlenmiş olan ve açlık sınırının dahi altında kalan asgari ücretin artırılmayacağını söylüyorlar.

Ülkemizde sendikalaşma önündeki engeller ve toplu iş sözleşmesi kapsamının sınırlılığı Türkiye’yi bir asgari ücretliler toplumu haline getirdi. Türkiye, 2016’dan beri dünyada işçi hakları açısından en kötü 10 ülke arasındaki yerini koruyor. Emeği ucuzlatmak uğruna, işverenlerin sendikal hakları gasp etmesine seyirci kalınıyor, ILO sözleşmeleri göz göre göre çiğneniyor, Türkiye işçi sınıfının yarısından fazlası asgari ücrete mahkûm ediliyor, asgari ücret ise bile isteye enflasyona ezdiriliyor.

Bizler yüksek enflasyon altında ücretlerin yılda dört kez artırılmasını savunuyor; işçileri, emekçileri, emeklileri yoksullaştıran tercihlerin; ücretleri baskılamaya dönük politikaların terk edilmesi istiyoruz. Yani ‘Gelirde adalet’ istiyoruz.

Diğer yandan işçilerin gelirini korumayan, asgari ücreti artırmayan hükümet, işçilerin üzerindeki ağır vergi yükünü düşürecek düzenlemeleri de hayata geçirmiyor. Yüksek enflasyon nedeniyle alım gücünde büyük kayıp yaşayan çalışanların eline geçen net ücretleri de yılın ikinci yarısında artan vergi ve kesinti yükü nedeniyle daha da düşüyor. Gelir vergisi oranlarının yüksekliği, vergi tarife dilimlerindeki adaletsizlikler ve asgari ücret vergi istisnasının çalışanlar aleyhine uygulanması sebebiyle işçilerin vergi yükü artıyor.

Dolaysız vergiler yanında dolaylı vergilerin yüksekliği de çalışanların vergi yükünü artırıyor. Bir yandan gelir vergisi bir yandan dolaylı vergiler, ülkenin vergi gelirlerinin önemli bir kısmını çalışanlardan karşılanmasına yol açıyor. İşverenlere ise vergi indirimleri ve prim destekleri sürüyor. Gelirdeki ve vergideki adaletsizlik servetlere de yansıyor. Türkiye’de en zengin yüzde 1’in servetinin bütün ülkenin servetinin yüzde 39,5’ini oluşturmasına rağmen büyük servet sahiplerine uygulanacak herhangi bir vergi düzenlemesi akıllarından bile geçmiyor.

Aksine vergideki adaletsizliği büyütecek adımlar atılıyor. Hükümet vergiyi tabana yaymaya devam ediyor.

Bizler bu şartlar altında ‘Gelirde Adalet Vergide Adalet’ mücadelemizi büyütmeye kararlıyız. DİSK-AR tarafından hazırlanan raporumuz da mücadelemizin bir parçası. Asgari ücretin artırılması talebinin bilimsel dayanaklarını ve işçilerin artan vergi ve kesinti yükünü ortaya koyuyoruz.