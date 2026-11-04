ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
EKOLOJİ
YT: Yayın Tarihi: 04.11.2026 23:30 4 Kasım 2026 23:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.11.2026 00:31 5 Kasım 2026 00:31
Okuma Okuma:  2 dakika

Arzoxlî'de de köylüler kazandı: Mahkeme GES projesinin yürütmesini durdurdu

İdare Mahkemesi, Diyarbakır'ın Sûr ilçesine bağlı Arzoxlî'de köylülerin iki haftadır protesto yürüttüğü GES projesi için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme, ÇED raporunun mera kaybı, hayvancılık, arkeolojik miras ve erozyon tehlikesi karşısında yetersiz kaldığını belirledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Arzoxlî'de de köylüler kazandı: Mahkeme GES projesinin yürütmesini durdurdu
İdare Mahkemesi'nin yürütmesini durdurduğu GES projesi alanı/Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky
  • Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi, Sûr ilçesinin Arzoxlî Mahallesi'nde planlanan Zenkar-2 Güneş Enerji Santrali ve Enerji Depolama Tesisi için verilen ÇED olumlu kararının yürütmesini durdurdu.
  • Mahkeme, ÇED raporunun doğal çevreye, tarım ve hayvancılığa ve arkeolojik mirasa yönelik riskleri yeterince değerlendirmediğine hükmetti. Bilirkişi raporuna göre proje 804 bin 500 metrekarelik mera alanını kapsıyor ve bunun yaklaşık 31,3 hektarı işletme aşamasında kalıcı olarak kullanılacak. Raporda bölgenin otlatma kapasitesi değerlendirilmedi, hayvancılık üzerindeki zararlara karşı yeterli önlem öngörülmedi. Alanın bir kısmı, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 20 Ocak 2026 tarihli kararıyla birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmişti.
  • Mahkeme ayrıca hafriyatın kontrolsüz bırakılması halinde erozyon, toprak kayması ve tarım arazilerinin zarar görmesi riskine işaret etti. Karar, şirketin jandarma eşliğinde alana girmesinin ardından 22 Ekim'den beri çadır nöbeti tutan köylülerin protestolarının ardından geldi. Geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlayan köylülerin 3 ve 4 Kasım'daki yürüyüşleri engellenmişti.

Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi, Sûr ilçesinin Arzoxlî Mahallesi'nde yapılması planlanan Zenkar-2 Güneş Enerji Santrali (GES) ve Enerji Depolama Tesisi için verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararının yürütmesini durdurdu.

Mahkeme, proje kapsamında hazırlanan ÇED raporunun doğal çevreye, tarım ve hayvancılığa ve arkeolojik mirasa yönelik riskleri yeterince değerlendirmediğine hükmetti. Kararda, projenin uygulanmasının telafisi güç çevresel zararlara yol açabileceği vurgulandı.

Karar, mahalle sakinlerinin 14 gündür sürdürdüğü çadır nöbeti ve protestoların ardından geldi. Köylülerin 3 Kasım'da proje alanına doğru yürüyüşünün önü askerlerce kesilmişti. 4 Kasım'da da mahallelilerin alana yürümeye çalışmaları durdurulmuştu.

31 hektarı aşkın mera alanı kalıcı olarak kullanım dışı kalacak

Mahkemenin dayandığı bilirkişi raporuna göre proje, 804 bin 500 metrekarelik mera niteliğindeki bir alanı kapsıyor. Bunun 313 bin 60 metrekaresi, yaklaşık 31,3 hektarı, tesisin işletme aşamasında kalıcı olarak kullanılacak.

Kararda, meraların daralmasının hayvanların kalan otlaklara yönelmesine ve aşırı otlatmaya neden olabileceği; bunun da bitki örtüsünün azalmasına, toprağın çıplaklaşmasına, kaba yem açığının artmasına ve mera verimliliğinin düşmesine yol açabileceği saptandı.

Mahkeme, ÇED raporunda bölgenin otlatma kapasitesinin değerlendirilmediğini, hayvancılık üzerindeki olası zararları azaltacak yeterli önlemlerin de öngörülmediğini belirledi.

Birinci derece arkeolojik sit alanı da tehlikede

Mahkeme kararının bir başka önemli gerekçesi bölgenin arkeolojik niteliği oldu.

Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 20 Ocak 2026 tarihli kararıyla, proje alanındaki 118 ada 63, 70 ve 72 numaralı parselleri kapsayan alanın Girab Bajar Yerleşim Yeri adıyla birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildiği hatırlatıldı.

Mahkeme, ÇED raporundaki arkeolojik değerlendirmenin bu koruma statüsü karşısında yetersiz olduğuna hükmetti.

Erozyon ve tarım arazileri için yeterli önlem yok

Kararda, projenin kurulacağı alanın yamaç eğimi ve yerleşim yerlerine yakınlığı da incelendi.

Etüt ve kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkacak hafriyatın kontrolsüz bırakılması halinde erozyona, toprak kaymasına ve aşağı kesimlerdeki tarım arazilerinin zarar görmesine yol açabileceği belirtildi.

Mahkeme, söz konusu riskleri önlemek için ÇED raporunda yeterli tedbir öngörülmediğini tespit etti.

Bu değerlendirmelerin ardından dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığına karar veren mahkeme, çevrede ve ekosistem dengesinde ortaya çıkabilecek zararların Anayasa'nın güvence altına aldığı sağlıklı ve dengeli çevrede yaşama hakkını ihlal edebileceğine dikkat çekti.

İki haftalık direniş

Arzoxlî sakinleri, şirketin jandarma eşliğinde proje alanına girmesinin ardından 22 Ekim'den bu yana çadır nöbeti tutuyorlardı.

Köylüler, temel geçim kaynaklarının tarım ve hayvancılık olduğunu belirterek meralarının enerji üretimine tahsis edilmesine karşı çıkıyordu.

3 ve 4 Kasım'daki yürüyüşlerde “Meralar bizimdir, bizim kalacak” ve “Hak, hukuk, adalet” sloganları atıldı.

(AEK)

Haber Yeri
Diyarbakır
Diyarbakır Sûr ÇED olumlu kararı idare mahkemesi GES
ilgili haberler
"Sarım Çayı Savunması" köylülerin zaferiyle sonuçlandı: Birsu HES'in "ÇED olumlu" kararı iptal
4 Kasım 2026
/haber/sarim-cayi-savunmasi-koylulerin-zaferiyle-sonuclandi-birsu-hes-in-ced-olumlu-karari-iptal-325061
Varto-Karlıova'da JES direnişi: Bilirkişi keşfine yüzlerce köylü katıldı
3 Kasım 2026
/haber/varto-karliova-da-jes-direnisi-bilirkisi-kesfine-yuzlerce-koylu-katildi-325018
Varto JES projesi davasına şirket müdahillik talebinde bulundu
6 Mayıs 2026
/haber/varto-jes-projesi-davasina-sirket-mudahillik-talebinde-bulundu-319371
Varto’da ekoloji mitingi: Doğa talanına karşı bir araya geliniyor
22 Nisan 2026
/haber/vartoda-ekoloji-mitingi-doga-talanina-karsi-bir-araya-geliniyor-318963
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
"Sarım Çayı Savunması" köylülerin zaferiyle sonuçlandı: Birsu HES'in "ÇED olumlu" kararı iptal
4 Kasım 2026
/haber/sarim-cayi-savunmasi-koylulerin-zaferiyle-sonuclandi-birsu-hes-in-ced-olumlu-karari-iptal-325061
Varto-Karlıova'da JES direnişi: Bilirkişi keşfine yüzlerce köylü katıldı
3 Kasım 2026
/haber/varto-karliova-da-jes-direnisi-bilirkisi-kesfine-yuzlerce-koylu-katildi-325018
Varto JES projesi davasına şirket müdahillik talebinde bulundu
6 Mayıs 2026
/haber/varto-jes-projesi-davasina-sirket-mudahillik-talebinde-bulundu-319371
Varto’da ekoloji mitingi: Doğa talanına karşı bir araya geliniyor
22 Nisan 2026
/haber/vartoda-ekoloji-mitingi-doga-talanina-karsi-bir-araya-geliniyor-318963
Sayfa Başına Git