ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 3 Eylül 2024 16:19
 ~ Son Güncelleme: 3 Eylül 2024 17:13
2 dk Okuma

Artvin’deki orman nöbetine silahlı saldırıda iki gözaltı

Saldırıyla ilgili açıklama yapan Artvin Valiliği “Olayın ardından M. U. (42) ve F. M. (41) isimli şahıslar, olayda kullandıkları tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır," dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Artvin’deki orman nöbetine silahlı saldırıda iki gözaltı
Fotoğraf: Hopa Halkevi

Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Çifteköprü’deki Cankurtaran mevkiinde “Konaklamalı Mesire Alanı Projesi”nin faaliyetleri için bugün iş makineleri ormanlık alana girdi.

Ağaçların kesilmesine tepki gösteren yurttaşlara, projeyi yürüten şirketle bağlantılı olduğu iddia edilen şahıslar silahla saldırdı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Artvin Valiliği, saldırıyla ilgili M. U. (42) ve F. M. (41) isimli şahısların olayda kullandıkları tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Artvin’de köylülerin orman nöbetine silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Artvin’de köylülerin orman nöbetine silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Bugün 12:43

“Geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır”

Valiliğin açıklaması şöyle:

“3 Eylül 2024 tarihinde, Borçka İlçesi, Çifteköprü Köyü, Cankurtaran Mevkiinde yapımı planlanan Konaklamalı Mesire Alanı Proje alanında vatandaşlarla şirket yetkilileri arasında tartışma çıkmıştır.

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda M. U. (42), şirket çalışanı F. M. (41)’nin aracında bulunan ruhsatlı tabanca ile G. K. (38), E. K. (36) ve Reşit Kibar (46) isimli 3 şahsı yaralamıştır. Yaralı şahıslar Hopa Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir.

Yaralı şahıslardan Reşit Kibar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Yaralı diğer 2 şahsın ise hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

Olayın ardından M. U. (42) ve F. M. (41) isimli şahıslar, olayda kullandıkları tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olay ile ilgili geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır.

Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.”

Saldırıyı protesto edenlere de gözaltı

Öte yandan, ormanlarını koruyan köylülerin saldırıya uğramasını protesto eden Halkevciler Ankara ve İstanbul'da gözaltına alındı.

İstanbul Kadıköy’de AKP İlçe Başkanlığı önünde eylem düzenleyen Halkevciler, trafiği durdurarak “AKP halka hesap verecek” sloganı attı.

Ankara'da da AKP İl Başkanlığı önüne yürüyen Halkevciler, “Hesap sormaya geldik. Arkadaşımızın kanı AKP’nin, şirketlerin elindedir,” dedi.

Eylemden sonra ablukaya alınan Halkevciler gözaltına alındı. Bu anları kaydeden Sendika.Org muhabiri Nisan Çıra da gözaltına alındı. (TY)

artvin cankurtaran savunması borçka artvin silahlı saldırı
ilgili haberler
Faruk Çelik kimdir?
Bugün 16:38
/haber/faruk-celik-kimdir-299283
Artvin Cankurtaran'da ağaç kesimine karşı çıkan köylülere gözaltı
8 Temmuz 2024
/haber/artvin-cankurtaran-da-agac-kesimine-karsi-cikan-koylulere-gozalti-297254
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
bu haberin uzantıları
Artvin’de köylülerin orman nöbetine silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Bugün 12:43
/haber/artvinde-koylulerin-orman-nobetine-silahli-saldiri-1-olu-2-yarali-299264
ilgili haberler
Faruk Çelik kimdir?
Bugün 16:38
/haber/faruk-celik-kimdir-299283
Artvin Cankurtaran'da ağaç kesimine karşı çıkan köylülere gözaltı
8 Temmuz 2024
/haber/artvin-cankurtaran-da-agac-kesimine-karsi-cikan-koylulere-gozalti-297254
Sayfa Başına Git