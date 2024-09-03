Artvin’deki orman nöbetine silahlı saldırıda iki gözaltı

Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Çifteköprü’deki Cankurtaran mevkiinde “Konaklamalı Mesire Alanı Projesi”nin faaliyetleri için bugün iş makineleri ormanlık alana girdi.

Ağaçların kesilmesine tepki gösteren yurttaşlara, projeyi yürüten şirketle bağlantılı olduğu iddia edilen şahıslar silahla saldırdı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Artvin Valiliği, saldırıyla ilgili M. U. (42) ve F. M. (41) isimli şahısların olayda kullandıkları tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Artvin’de köylülerin orman nöbetine silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

“Geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır” Valiliğin açıklaması şöyle: “3 Eylül 2024 tarihinde, Borçka İlçesi, Çifteköprü Köyü, Cankurtaran Mevkiinde yapımı planlanan Konaklamalı Mesire Alanı Proje alanında vatandaşlarla şirket yetkilileri arasında tartışma çıkmıştır. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda M. U. (42), şirket çalışanı F. M. (41)’nin aracında bulunan ruhsatlı tabanca ile G. K. (38), E. K. (36) ve Reşit Kibar (46) isimli 3 şahsı yaralamıştır. Yaralı şahıslar Hopa Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Yaralı şahıslardan Reşit Kibar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Yaralı diğer 2 şahsın ise hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olayın ardından M. U. (42) ve F. M. (41) isimli şahıslar, olayda kullandıkları tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olay ile ilgili geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.”

Saldırıyı protesto edenlere de gözaltı

Öte yandan, ormanlarını koruyan köylülerin saldırıya uğramasını protesto eden Halkevciler Ankara ve İstanbul'da gözaltına alındı.

İstanbul Kadıköy’de AKP İlçe Başkanlığı önünde eylem düzenleyen Halkevciler, trafiği durdurarak “AKP halka hesap verecek” sloganı attı.

Ankara'da da AKP İl Başkanlığı önüne yürüyen Halkevciler, “Hesap sormaya geldik. Arkadaşımızın kanı AKP’nin, şirketlerin elindedir,” dedi.

Eylemden sonra ablukaya alınan Halkevciler gözaltına alındı. Bu anları kaydeden Sendika.Org muhabiri Nisan Çıra da gözaltına alındı. (TY)