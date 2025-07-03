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Yayın Tarihi: 3 Temmuz 2025 15:00
 ~ Son Güncelleme: 3 Temmuz 2025 17:29
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Artvin’de tutuklu gazeteciler habersizce Erzurum ve Erzincan’a sevk edildi

Artvin’de tutuklanan gazeteciler Dicle Baştürk, Eylem Emel Yılmaz, Ozan Cırık ve Yavuz Akengin, ailelerine ve avukatlarına bilgi verilmeden başka şehirlerdeki cezaevlerine sevk edildi. TGS bu işlemin “peşin cezalandırma” anlamına geldiğini belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Artvin’de tutuklu gazeteciler habersizce Erzurum ve Erzincan’a sevk edildi

Artvin merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 13 Haziran’da ikametleri basılarak gözaltına alınan ve Artvin’e sevk edildikten sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklananlar arasındaki dört gazeteci başka şehirlere gönderildi.

Gazeteciler Ozan Cırık, Dicle Baştürk, Eylem Emel Yılmaz ve Yavuz Akengin tutuklu bulundukları Artvin Ceza İnfaz Kurumu’ndan Erzurum ve Erzincan’da bulunan yüksek güvenlikli hapishanelere sevk edildi.

Dicle Baştürk ve Eylem Emel Yılmaz Erzincan’a, Ozan Cırık ve Yavuz Akengin de Erzurum’a nakledildi.

Sevk işlemi tutuklu gazetecilerin avukatlarına ve ailelerine haber verilmeden yapıldı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) avukatlarının tutuklu gazetecilerle görüşmek üzere Artvin’e gitmesiyle olay ortaya çıktı.

TGS “Bu sevk işlemi, soruşturmanın peşinen cezalandırmaya dönüştüğünü bir kez daha ortaya koyuyor.” dedi.

Ne olmuştu?

13 Haziran’da İstanbul’da yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan gazeteciler Dicle Baştürk, Yavuz Akengin, Eylem Emel Yılmaz ve Sendika.Org emekçisi Ozan Cırık, 16 Haziran gecesi çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla tutuklandı.

Aynı soruşturma kapsamında ayrıca gazeteci Metin Yoksu Batman’da savcılığa giderek ifade verdikten sonra 26 Haziran’da tutuklandı.

Soruşturma dosyasında gazetecilerin haber sitelerine sağladıkları teknik hizmetler, haberleri için aldıkları telif ödemeleri ve mesleki iletişimleri suçlama konusu yapıldı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
tutuklu gazeteciler
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