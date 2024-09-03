Artvin’de köylülerin orman nöbetine silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Çifteköprü’deki Cankurtaran mevkiinde “Konaklamalı Mesire Alanı Projesi” kapsamında bugün iş makineleri ormanlık alana girdi.

Köylüler, ağaçlarının kesilmesine izin vermeyeceklerini söyleyerek iş makinelerine engel olmaya çalışınca projeyi yürüten şirketle bağlantılı olduğu iddia edilen Muhammet Ustabaş, köylülere silahla saldırdı.

Saldırıda üç kişi yaralandı. Ağır yaralanan Reşit Kibar, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

“Hedef alarak ateş ediyor”

Hopa’da gazetecilik yapan Atakan Asılbay, saldırıyı bianet'e şöyle anlattı:

“Proje kapsamında orman ihalesini alan Muhammed Ustabaş. Ustabaş, bu sabah ağaç kesimi yapmak için iş makineleriyle ormana gidiyor. Köylüler de onu durdurmak için aynı alana gidiyor ve burada bir arbede yaşanıyor. Ustabaş, arbede sırasında ilk olarak havaya ateş ediyor. Sonra biraz uzaklaşınca bu kez, köylülerin üzerine doğru hedef alarak ateş ediyor. O sırada da üç kişi yaralanıyor. Yaralananlardan biri Reşit Kibar. Köylülerin aktarımına göre, Ustabaş sonrasında jandarmanın yanından koşarak uzaklaşıyor. Şahıs şu an hâlâ kaçak.

“Muhammed Ustabaş, köyde Yunus Merttürk'ün adamı olarak biliniyor. Köylüler oldukça tepkili. Bazı köylüler, Faruk Çelik'in Orman Bölge Müdürü'nü arayarak Yunus Bey'in işinin 'neden hâlâ çözülemediğini' sorduğunu iddia ediyorlar. Ayrıca, Reşit Merttürk'ün (Borçka İl Genel Meclis Üyesi) de bu işin içinde olduğunu ve olayların bu kişiler yüzünden vuku bulduğu söyleniyor. Köylüler daha önce birçok kez uyarılmış. Yaralıların durumu ise şu an iyi. Hopa Devlet Hastanesi'ndeyiz.”

Hopa Devlet Hastanesi Acil Girişi, Fotoğraf: Hopa Halkevi

“Bir tane işlem yapmadılar”

Ağaçların kesilmesine karşı çıkan ve kendisi de 7 Temmuz’da gözaltına alınan köylülerden Dursun Ali Koyuncu, saldırıya giden süreci şöyle anlattı:

“Hopa Karakolu’na gittik. Muhtarımızı bile tehdit ettiler. Muhtarı tehdit etmek nedir? Ama olur mu? Onlardan değilse muhtar da muhtar değildir. Suç duyurusunda bulunduk. İnsan gibi dilekçe verdik. Tam 10 tane dilekçe verdik. Yaza yaza elimiz yoruldu. Parayla adam tuttular dedik. İsim verdik: Taylan Güven, Muhammed Ustabaş dedik. Bir tane işlem yapmadılar. Bugün, o makine olay yerine jandarma güvenliği olmadan nasıl geliyor? Bunun cevabını verebilir misin bana? Kaymakamlık nasıl jandarma koruması olmadan gönderiyor? Çünkü Faruk Çelik restoranda, Bünyamin ve Eşref Merttürk’ü yanına topladı. Orman Bölge Müdürünü arıyor Çelik, diyor ki ‘Müdürüm, niye Yunus Merttürk’ün işini bekletiyorsun?’

“Valiliğe suç duyurusunda bulunuyoruz, CİMER’e yazıyoruz; takipsizlik kararı veriliyor. Savcının kendisine söyledim ben. Savcı bana ‘Sen kimsin?' diyor.”

AKP’li Faruk Çelik’e Arhavi’de maden protestosu: Vaminon*

Gülaş İnşaat, Gülaş Makine, Yapısoy beton gibi şirketlerin sahibi olan Merttürk, AKP'ye yakınlığı ile dikkat çeken bir isim.



Faruk Çelik kimdir?

Yerel basından: "Faruk Çelik, yeni projeler için bugün Borkça’da iş insanı Yunus Merttürk’ün misafiriydi." (23 Eylül 2023) Hopa Cankurtaran'da turizm tesisi yapmak üzere ağaç kesim ihalesini ve tesis yapma iznini alan Yunus Merttürk, Kocaeli Kartepe merkezli bir şirketler grubunu yönetiyor. Artvinli Merttürk, Kocaeli'de yaşıyor.Gülaş İnşaat, Gülaş Makine, Yapısoy beton gibi şirketlerin sahibi olan Merttürk, AKP'ye yakınlığı ile dikkat çeken bir isim.