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Yayın Tarihi: 3 Eylül 2024 12:43
 ~ Son Güncelleme: 3 Eylül 2024 16:39
3 dk Okuma

Artvin’de köylülerin orman nöbetine silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Ağaçlarının kesilmesine engel olmaya çalışan köylülere ateş eden şahıs, olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Vecih Cuzdan

Tuğçe Yılmaz

Vecih Cuzdan

Vecih Cuzdan
Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz

Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Çifteköprü’deki Cankurtaran mevkiinde “Konaklamalı Mesire Alanı Projesi” kapsamında bugün iş makineleri ormanlık alana girdi.

Köylüler, ağaçlarının kesilmesine izin vermeyeceklerini söyleyerek iş makinelerine engel olmaya çalışınca projeyi yürüten şirketle bağlantılı olduğu iddia edilen Muhammet Ustabaş, köylülere silahla saldırdı.

Saldırıda üç kişi yaralandı. Ağır yaralanan Reşit Kibar, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

“Hedef alarak ateş ediyor”

Hopa’da gazetecilik yapan Atakan Asılbay, saldırıyı bianet'e şöyle anlattı:

“Proje kapsamında orman ihalesini alan Muhammed Ustabaş. Ustabaş, bu sabah ağaç kesimi yapmak için iş makineleriyle ormana gidiyor. Köylüler de onu durdurmak için aynı alana gidiyor ve burada bir arbede yaşanıyor. Ustabaş, arbede sırasında ilk olarak havaya ateş ediyor. Sonra biraz uzaklaşınca bu kez, köylülerin üzerine doğru hedef alarak ateş ediyor. O sırada da üç kişi yaralanıyor. Yaralananlardan biri Reşit Kibar. Köylülerin aktarımına göre, Ustabaş sonrasında jandarmanın yanından koşarak uzaklaşıyor. Şahıs şu an hâlâ kaçak.

“Muhammed Ustabaş, köyde Yunus Merttürk'ün adamı olarak biliniyor. Köylüler oldukça tepkili. Bazı köylüler, Faruk Çelik'in Orman Bölge Müdürü'nü arayarak Yunus Bey'in işinin 'neden hâlâ çözülemediğini' sorduğunu iddia ediyorlar. Ayrıca, Reşit Merttürk'ün (Borçka İl Genel Meclis Üyesi) de bu işin içinde olduğunu ve olayların bu kişiler yüzünden vuku bulduğu söyleniyor. Köylüler daha önce birçok kez uyarılmış. Yaralıların durumu ise şu an iyi. Hopa Devlet Hastanesi'ndeyiz.”

Hopa Devlet Hastanesi Acil Girişi, Fotoğraf: Hopa Halkevi

“Bir tane işlem yapmadılar”

Ağaçların kesilmesine karşı çıkan ve kendisi de 7 Temmuz’da gözaltına alınan köylülerden Dursun Ali Koyuncu, saldırıya giden süreci şöyle anlattı:

“Hopa Karakolu’na gittik. Muhtarımızı bile tehdit ettiler. Muhtarı tehdit etmek nedir? Ama olur mu? Onlardan değilse muhtar da muhtar değildir. Suç duyurusunda bulunduk. İnsan gibi dilekçe verdik. Tam 10 tane dilekçe verdik. Yaza yaza elimiz yoruldu. Parayla adam tuttular dedik. İsim verdik: Taylan Güven, Muhammed Ustabaş dedik. Bir tane işlem yapmadılar. Bugün, o makine olay yerine jandarma güvenliği olmadan nasıl geliyor? Bunun cevabını verebilir misin bana? Kaymakamlık nasıl jandarma koruması olmadan gönderiyor? Çünkü Faruk Çelik restoranda, Bünyamin ve Eşref Merttürk’ü yanına topladı. Orman Bölge Müdürünü arıyor Çelik, diyor ki ‘Müdürüm, niye Yunus Merttürk’ün işini bekletiyorsun?’

“Valiliğe suç duyurusunda bulunuyoruz, CİMER’e yazıyoruz; takipsizlik kararı veriliyor. Savcının kendisine söyledim ben. Savcı bana ‘Sen kimsin?' diyor.”

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19 Ağustos 2024
Hopa Cankurtaran'da turizm tesisi yapmak üzere ağaç kesim ihalesini ve tesis yapma iznini alan Yunus Merttürk, Kocaeli Kartepe merkezli bir şirketler grubunu yönetiyor. Artvinli Merttürk, Kocaeli'de yaşıyor. Gülaş İnşaat, Gülaş Makine, Yapısoy beton gibi şirketlerin sahibi olan Merttürk, AKP'ye yakınlığı ile dikkat çeken bir isim.

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Ne olmuştu?

Artvin Cankurtaran mevkiinde doğa turizmi adı altında orman parkı projesi için ihale yapıldı.

Köylüler, ormanlarının talan edileceği kaygısıyla projeye karşı gerekirse nöbet tutacaklarını ifade etmişlerdi. Köylülerin bir endişesi de ihaleyi alan grubun daha önce bir taş ocağı ihalesi alması.

Projeye karşı mücadele yürüten S.S. Çifteköprü Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Cankurtaran Savunması, bölgedeki ağaçların kesimi için damgalanmasına tepki göstererek 7 Temmuz’da “Baltanı al gel, damgaları sökelim” diyerek bir araya gelmişti.

Ağaçların kesilmesine karşı çıkan köylülerden Dursun Ali Koyuncu ve Ali Şükrü Kibar aynı gün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Köylüler son olarak 9 Ağustos’ta projeye karşı bilgilendirme toplantısı yapıp “projeye geçit vermeme” kararı almışlardı. (TY/VC)

artvin cankurtaran savunması borçka
Vecih Cuzdan
Vecih Cuzdan
@VecihCuzdan [email protected] tüm yazıları
bianet yazı işleri müdürü (Nisan 2023). sendika.org ve T24’te tam zamanlı; taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı (2013-2023). İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü...

bianet yazı işleri müdürü (Nisan 2023). sendika.org ve T24’te tam zamanlı; taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı (2013-2023). İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü bitirdi, yüksek lisansını Kocaeli Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı'nda “1957 Türkiye-Suriye krizi ve Türk basınında şarkiyatçı söylem” başlıklı teziyle tamamladı.

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Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba"...

bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba" isimli köpekle ev arkadaşı. 

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