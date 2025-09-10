Artvin’de heyelan: Karadeniz sahil yolu kapandı

Artvin’in Hopa ile Kemalpaşa ilçeleri arasındaki Karadeniz Sahil Yolu, Kopmuş mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Bölgede bir süredir devam eden sağanak yağışlar, Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa’da çok sayıda heyelana yol açtı. Son olarak bu sabah Kopmuş mevkiinde yamaçtan kopan toprak ve kayalar karayolunu kapattı.

Karadeniz Sahil Yolu’nun çift yönlü olarak trafiğe kapanmasının ardından Karayolları, AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler iş makineleriyle yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olayda can kaybı yaşanmadı.

