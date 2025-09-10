ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 10 Eylül 2025 10:30
 ~ Son Güncelleme: 10 Eylül 2025 10:43
1 dk Okuma

Artvin’de heyelan: Karadeniz sahil yolu kapandı

Bölgede bir süredir devam eden sağanak yağışlar, Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa’da çok sayıda heyelana yol açtı.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English

BİA Haber Merkezi

ENRead in English
Görseli Büyüt
Artvin’de heyelan: Karadeniz sahil yolu kapandı
Fotoğraf: AA

Artvin’in Hopa ile Kemalpaşa ilçeleri arasındaki Karadeniz Sahil Yolu, Kopmuş mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Bölgede bir süredir devam eden sağanak yağışlar, Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa’da çok sayıda heyelana yol açtı. Son olarak bu sabah Kopmuş mevkiinde yamaçtan kopan toprak ve kayalar karayolunu kapattı.

Karadeniz Sahil Yolu’nun çift yönlü olarak trafiğe kapanmasının ardından Karayolları, AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler iş makineleriyle yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olayda can kaybı yaşanmadı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
haber heyelan artvin doğu karadeniz
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git