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HABER
Yayın Tarihi: 17 Haziran 2025 11:11
 ~ Son Güncelleme: 17 Haziran 2025 11:18
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Artvin’de gözaltındaki dört gazeteci tutuklandı

13 Haziran’da gözaltına alındıktan sonra Artvin’e götürülen gazeteciler Ozan Cırık, Dicle Baştürk, Yavuz Akengin ve Eylem Emel Yılmaz tutuklanırken Semra Pelek ve Melisa Efe serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Artvin’de gözaltındaki dört gazeteci tutuklandı

Artvin merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında 13 Haziran’da İstanbul’da yapılan ev baskınlarında gözaltına alınanlardan dördü ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla tutuklandı.

Dün (16 Haziran) gözaltında tutuldukları İl Jandarma Komutanlığı’ndan adliyeye sevk edilen gazeteciler, burada savcıya da ifade verdi.

Savcılık, ifadelerin ardından tutuklama istemiyle gazetecileri mahkemeye sevk etti. Gece saatlerinde nöbetçi mahkeme Sendika.Org emekçisi Ozan Cırık ile birlikte gazeteciler Dicle Baştürk, Yavuz Akengin ve Eylem Emel Yılmaz’ı ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla tutukladı. Semra Pelek ve Melisa Efe ile birlikte bir kişiyi daha adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Ne olmuştu?

13 Haziran’da altısı gazeteci yedi kişi, gözaltına alındıktan sonra Artvin'e götürüldü. 14 Haziran'da alınan ifadelerde, gazetecilerin haber sitelerine sağladıkları yazılım hizmeti ile haberleri için aldıkları telif ödemeleri ve telefon görüşmeleri suçlama konusu yapıldı.

Gazeteciler, üç günlük gözaltının ardından 16 Haziran'da adliyeye sevk edildi. Savcı, tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
semra pelek Ozan Cırık Eylem Yılmaz dicle baştürk
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