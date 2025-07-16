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HABER
Yayın Tarihi: 16 Temmuz 2025 17:01
 ~ Son Güncelleme: 16 Temmuz 2025 17:11
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Artvin merkezli soruşturmada tutuklanan dört gazeteci tahliye edildi

Aynı soruşturma kapsamında hapse gönderilen gazeteci Metin Yoksu’nun ise tutukluluğu sürüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Artvin merkezli soruşturmada tutuklanan dört gazeteci tahliye edildi
Fotoğraftaki kişi: Eylem Emel Yılmaz

Artvin merkezli soruşturma kapsamında 17 Haziran’da tutuklanan dört gazeteci bugün tahliye edildi.

Sendika.Org’un aktardığına göre gazeteciler Ozan Cırık, Yavuz Akengin, Eylem Emel Yılmaz ve Dicle Baştürk’ün bugün tutuk incelemesi yapıldı.

Gazeteciler haftada bir imza verme hükmüyle şartlı tahliye edildi.

Dosyada sadece Metin Yoksu tutuklu bulunuyor.

Ne olmuştu?

Artvin merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 13 Haziran’da İstanbul’da gazetecilerin evlerine baskın yapıldı.

Sendika.org çalışanı Ozan Cırık ile birlikte gazeteciler Dicle Baştürk, Yavuz Akengin ve Eylem Emel Yılmaz, Semra Pelek ile Frankfurter Allgemeine Zeitung için tercümanlık yapan Melisa Efe gözaltına alındı.

İsimler Artvin’e götürüldü. İfadeleri alındıktan sonra da çıkartıldıkları mahkemece Ozan Cırık, Dicle Baştürk, Yavuz Akengin ve Eylem Emel Yılmaz ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla tutuklandı.

Semra Pelek ve Melisa Efe ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma dosyasında gazetecilerin haber sitelerine sağladıkları teknik hizmetler, haberleri için aldıkları telif ödemeleri ve mesleki iletişimleri suçlama konusu yapıldı.

13 Haziran’da evi basılan bir başka gazeteci Metin Yoksu ikametinde bulunamadı. 26 Haziran’da Batman Adliyesi’ne giderek ifade veren Metin Yoksu da aynı soruşturma kapsamında tutuklandı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
gazeteci yargılamaları Metin Yoksu semra pelek
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