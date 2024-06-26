Artvin'de şiddetli yağış

Artvin'in Arhavi ve Borçka ilçesinde bugün etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Arhavi ilçesinde bir süre etkili olan sağanak dolayısıyla bazı binaların zemin ve bodrum katlarındaki işyeri ve depolar su ile doldu. Belediye ekipleri, iş makineleri yardımıyla su tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, cadde ve sokaklarda biriken su ise zaman zaman trafikte aksamalara yol açtı. Sürücüler, polislerin yönlendirmesiyle trafikte güçlükle ilerledi.

Arhavi Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 50 personelin iş makineleri ile sahada olduğu belirtildi.

Öte yandan Hopa ilçesine bağlı Subaşı köyünde de sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyalan dolayısıyla bir evde maddi hasar oluştuğu öğrenildi.