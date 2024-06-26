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HABER
Yayın Tarihi: 26 Haziran 2024 11:43
 ~ Son Güncelleme: 26 Haziran 2024 11:43
2 dk Okuma

Artvin'de şiddetli yağış

Artvin’in Arhavi ilçesinde su baskınları, Hopa'da ise heyelan meydana geldi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Artvin'de şiddetli yağış
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Artvin'in Arhavi ve Borçka ilçesinde bugün etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Arhavi ilçesinde bir süre etkili olan sağanak dolayısıyla bazı binaların zemin ve bodrum katlarındaki işyeri ve depolar su ile doldu. Belediye ekipleri, iş makineleri yardımıyla su tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, cadde ve sokaklarda biriken su ise zaman zaman trafikte aksamalara yol açtı. Sürücüler, polislerin yönlendirmesiyle trafikte güçlükle ilerledi.

Arhavi Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 50 personelin iş makineleri ile sahada olduğu belirtildi.

Öte yandan Hopa ilçesine bağlı Subaşı köyünde de sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyalan dolayısıyla bir evde maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Karadeniz Sahil Yolu hakkında

Aralarında Artvin’in de bulunduğu Karadeniz bölgesindeki 11 kentten geçerek Sakarya'ya uzanan 1210 kilometrelik yolun, 2023 yılı sonunda tamamlanması planlanıyordu; ancak hâlâ tamamlanamadı. Proje için bugüne dek yaklaşık 4.2 milyar dolar harcandı.

Dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, yaptığı bir açıklamada projenin “yanlış” olduğunu; ancak 700 milyonun üzerinde para harcandığı için bitirilmesi gerektiğini söyledi.

2010 Ağustos ayında Rize merkeze bağlı Gündoğdu'da şiddetli yağış nedeniyle biriken yağmur suları Karadeniz Sahil Yolu'nu aşamamış ve oluşan sel ile heyelan nedeniyle 12 kişi ölmüştü.

2011 Eylül ayında yine Rize'de sel baskınları olmuş ve baskın sonucu 1 kişi hayatını hayatını kaybetmişti.

Ocak 2012 sonunda yolun Sarp bölgesindeki 500 metrelik kısım çöktü.

21 Eylül 2016 tarihinde şiddetli yağmurla biriken su, Beşikdüzü'ndeki sahil yolunu aşamadı ve 2 kişinin ölümüne neden oldu. (TY)

artvin Hopa sel Karadeniz Sahil Yolu
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/haber/karadeniz-sahil-yolu-sular-altinda-kaldi-288519
"Doğa, Karadeniz Sahil Yolundan İntikamını Alıyor"
25 Eylül 2014
/haber/doga-karadeniz-sahil-yolundan-intikamini-aliyor-158749
Karadeniz Sahil Yolu Karadenizi Yokedecek
27 Aralık 2004
Karadeniz Sahil Yoluna Durdurma
12 Ekim 2004
Karadeniz Sahil Yolunda Sonu Gelmeyen İnşaat
18 Haziran 2002
Karadeniz Sahil Yoluna Karşı Miting
16 Temmuz 2001
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