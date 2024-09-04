Artvin'de Reşit Kibar’ı öldüren Muhammet Ustabaş tutuklandı

Artvin’in Borçka ilçesindeki Cankurtaran mevkiinde ağaç kesimine karşı çıkan köylülere silahla ateş açarak Reşit Kibar’ın ölümüne ve iki yurttaşın da yaralanmasına yol açan Muhammet Ustabaş tutuklandı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Muhammet Ustabaş ile olayda kullanılan ruhsatlı tabancanın sahibi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Fikret M. jandarmadaki işlemlerinin ardından Borçka Adliyesi’ne sevk edildi.

Ustabaş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, Fikret M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Çifteköprü’deki Cankurtaran mevkiinde “Konaklamalı Mesire Alanı Projesi” kapsamında dün (3 Eylül) iş makineleri ormanlık alana girdi.

Köylüler, ağaçlarının kesilmesine izin vermeyeceklerini söyleyerek iş makinelerine engel olmaya çalışınca projeyi yürüten şirketle bağlantılı olduğu iddia edilen Muhammet Ustabaş, köylülere silahla saldırdı.

Saldırıda ağır yaralanan Reşit Kibar hayatını kaybederken, iki köylü hafif yaralandı.

Artvin Valiliği, saldırının ardından ‘şirket yetkilileri’ olarak nitelendirdiği Muhammet Ustabaş (42) ve Fikret M.’nin (41), olayda kullandıkları tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Şirket, projeden çekildi

Saldırının ardından bianet’in ulaştığı Hopa’da gazetecilik yapan Atakan Asılbay, şunları söylemişti:

“Muhammet Ustabaş, köyde Yunus Merttürk'ün adamı olarak biliniyor. Köylüler oldukça tepkili. Bazı köylüler, Faruk Çelik'in Orman Bölge Müdürü'nü arayarak Yunus Bey'in işinin 'neden hâlâ çözülemediğini' sorduğunu iddia ediyorlar. Ayrıca, Reşit Merttürk'ün (Borçka İl Genel Meclis Üyesi) de bu işin içinde olduğunu ve olayların bu kişiler yüzünden vuku bulduğu söyleniyor. Köylüler daha önce birçok kez uyarılmış.”

Cankurtaran'da turizm tesisi yapmak üzere ağaç kesim ihalesini ve tesis yapma iznini alan Yunus Merttürk, Kocaeli Kartepe merkezli bir şirketler grubunu yönetiyor. Artvinli Merttürk, Kocaeli'de yaşıyor. Gülaş İnşaat, Gülaş Makine, Yapısoy Beton gibi şirketlerin sahibi olan Merttürk, AKP'ye yakınlığı ile dikkat çeken bir isim.

Saldırının ardından Yapısoy Beton, projeden çekildiğini açıkladı.