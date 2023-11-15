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EKONOMİ
Yayın Tarihi: 15 Kasım 2023 14:12
 ~ Son Güncelleme: 15 Kasım 2023 14:16
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Artvin'de doktora şiddet protestosu

Hopa Devlet Hastanesi'nde doktorlara yönelik şiddeti protesto eden sağlıkçılar, şiddetin kaynağında iktidar politikaları olduğunu söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/15/artvin-de-doktora-siddet-protestosu.jpg

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Artvin Temsilciliği, 11 Kasım'da Hopa Devlet Hastanesi acil servisinde hasta yakınlarının doktorlara şiddet uygulamasına dair hastane önünde açıklama yaptı.

"Sağlıkta şiddete hayır" pankartının açıldığı açıklamada, "Sağlıkta şiddet sona ersin" ve "Yaşamak, yaşatmak istiyoruz" sloganları atıldı. Açıklamaya sağlık emekçilerinin yanı sıra kentteki siyasi parti temsilcileri de katıldı. 

“Çalışırken ölmek istemiyoruz”

MA'nın haberine göre, SES Artvin Şubesi üyesi Burcu Çapar, sağlıkta yaşanan şiddetin kaynağında sağlıkta dönüşüm programı ile ve iktidarın yanlış politikaları olduğunu söyledi.

Çapar, savaşta, pandemide, doğal afetlerde ve her olağanüstü durumda görev başında olduklarına işaret ederek, şöyle dedi:

“Aldığımız risk ve karşılaştığımız tehlike  hiçbir kamu çalışanı ile karşılaştırılamaz. Buna rağmen yıllardır ekonomik, özlük ve sosyal haklarımız teslim edilmiyor. Her türlü düzenlemeden hariç tutuluyoruz. Açlık ve yoksulluk sınırı arasında çalışmaya mahkûm edilerek uygulanan ekonomik şiddet ile de uğraşıyoruz. Bedenen, zihnen ve maddi olarak tükendik. Çalışırken ölmek istemiyoruz.”

(EMK)

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