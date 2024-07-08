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Yayın Tarihi: 8 Temmuz 2024 12:00
 ~ Son Güncelleme: 9 Temmuz 2024 15:26
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Artvin Cankurtaran'da ağaç kesimine karşı çıkan köylülere gözaltı

Borçka Çifteköprülü yurttaşlar, Cankurtaran mevkiinde yapılmak istenen ‘konaklamalı mesire alanı projesi’ne karşı çıkıyor.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Artvin Cankurtaran'da ağaç kesimine karşı çıkan köylülere gözaltı
*Çifteköprülüler, Borçka Orman İşletme Müdürlüğü önünde (Fotoğraf: Atakan Asılbay)

Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Çifteköprü’deki Cankurtaran mevkiinde ‘konaklamalı mesire alanı projesi’ kapsamında ağaçların kesilmesine karşı çıkan köylülerden Dursun Ali Koyuncu ve Ali Şükrü Kibar dün (7 Temmuz) akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Halkevleri, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, “Artvin Halkevi yönetim kurulu üyemiz Dursun Ali Koyuncu ve Çifteköprü Köyü gençlerinden Ali Şükrü Kibar, Orman İşletmelerinin şikâyeti üzerine gözaltına alındı” dedi.

‘Konaklamalı mesire alanı projesi’ne karşı mücadele yürüten S.S. Çifteköprü Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve ‘Cankurtaran Savunması’, bölgedeki ağaçların kesimi için damgalanmasına tepki göstererek dün (7 Temmuz) “Baltanı al gel, damgaları sökelim” diyerek bir araya gelmişti.
Fotoğraf: Çifteköprü Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi/Instagram

Koyuncu: Aylardır bu projeyi istemediğimizi söylüyoruz

Geceyi gözaltında geçiren Dursun Ali Koyuncu ve Ali Şükrü Kibar, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Koyuncu ve Kibar’ın serbest bırakılmasının ardından Çifteköprülüler, Borçka Orman İşletme Müdürlüğü önünde açıklama yaptı.

“Dün akşam gözaltına alındık. Öncesinde telefonla irtibat kurmalarına, sabah geleceğimizi söylememize rağmen gözaltına aldılar” diyen Koyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu arkamızda görmüş olduğunuz kurum, Borçka Orman İşletme Müdürlüğü. Buraya cebinde parasıyla gelen ormanları istediği gibi kesebiliyor. Bu kurum, rüşvetçi bir kurumdur. Haklarında şikâyette bulunduk. Bundan sonra yaşanan bütün sorunlarda proje müdürü ile ihaleyi alan Yunus Merttürk başta olmak üzere Artvin Orman Bölge Müdürlüğü sorumludur. Biz aylardır köylünün bu projeyi istemediğini söyledik. Buna rağmen bu kurum Yunus Merttürk’ü korumuş, ihaleyi de bu kişiye özel yapmıştır. Ağaçları kestirmeyeceğiz dedik, gelmeyin dedik ama bizi dinlemediler. Çiftepınar Mahallesi bu projeye karşı olmasına rağmen halkı hiçbir şekilde dinlemiyorlar ve ısrarla o bölgeye girmeye çalışıyorlar. Buna kesinlikle izin vermeyeceğiz. O ağaçları kesmek bu ülkeye yapılmış en büyük ihanettir.”

Fotoğraf: Cankurtaran Savunması

(VC)

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