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HABER
Yayın Tarihi: 8 Aralık 2024 14:10
 ~ Son Güncelleme: 8 Aralık 2024 14:15
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Artvin Arhavi'de heyelan: Karadeniz Sahil Yolu çift yönlü trafiğe kapandı

Vali Ergün, bölgede ulaşımla ilgili alternatif çözüm olarak Arhavi Yolgeçen köyü ile Fındıklı ilçesinin Derbent köyü arasındaki köy yolunun kullanılabileceğini duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu oluşan devasa toprak ve kaya kayması görülüyor. Yamaçtan kopan büyük miktarda toprak ve kaya kütlesi, Karadeniz Sahil Yolu'nun üzerine kadar inmiş ve yolu tamamen kapatmış. Heyelan alanı, yamacın üst kısmından denize kadar uzanıyor. Yol boyunca toplanan araçlar ve iş makineleri, olay yerine müdahale etmek için bekliyor. Heyelan alanının çevresinde yoğun bitki örtüsü ve yeşil bir doğa hakim. Deniz kıyısına paralel uzanan yolun, heyelan nedeniyle iki yönlü ulaşıma tamamen kapandığı açıkça görülüyor. Heyelanın etkisiyle yamaçta büyük bir açıklık oluşmuş ve toprak kayması oldukça geniş bir alanı kaplamış. Fotoğraf, durumun ciddiyetini ve afetin büyüklüğünü gözler önüne seriyor.
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen büyük heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı.

Yamaçtan kopan dev toprak ve kaya parçaları Kıyıcık mevkiinde yolu tamamen kapatırken, heyelan sırasında yoldan geçen bir otomobilde hasar oluştu.

Olay yerine Karayolları, AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayrıca Sahil Güvenlik ekipleri de denizden durumu takip ediyor. Heyelan nedeniyle trafiğin kapanması sonrası bölgedeki çalışmaların gündüz saatlerinde devam edeceği bildirildi.

Vali Ergün: Heyelan devam ediyor

Artvin Valisi Turan Ergün, olayın ardından bölgede incelemelerde bulunarak durum hakkında bilgi verdi.

Ergün, "Saat 03.15 sıralarında Rize-Artvin il sınırının Artvin kısmındaki Kıyıcık mevkiinde büyük bir heyelan meydana geldi. Rize-Artvin kara yolu çift yönlü trafiğe kapandı. Heyelan bir taraftan devam ediyor ve 3-4 metre yüksekliğinde toprak birikintisi oluşmuş durumda," dedi.

“Araç Kalmış Olabilir, Dua Ediyoruz”

Vali Ergün, heyelan altında bir aracın kalıp kalmadığının henüz netleşmediğini belirterek, "Bununla ilgili Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına bakacağız. İnşallah altında araç yoktur" diye konuştu.

Vali Ergün, bölgede ulaşımla ilgili alternatif çözüm olarak Arhavi Yolgeçen köyü ile Fındıklı ilçesinin Derbent köyü arasındaki köy yolunun kullanılabileceğini duyurdu. Enkaz kaldırma çalışmalarının günün ilk ışıklarıyla başlayacağı ifade edildi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, güvenlik önlemleri alarak bölgeyi kontrol altına aldı. Karayolları ve AFAD ekiplerinin koordineli bir şekilde çalışmaları sürdürdüğü belirtildi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
sel heyelan Arhavi artvin Doğu Karadeniz'de sel doğu karadeniz
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