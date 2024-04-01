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Yayın Tarihi: 1 Nisan 2024 08:29
 ~ Son Güncelleme: 1 Nisan 2024 08:29
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Arnavutköy’de silahlı kavga

Muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan olayda iki kişi yaralandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Arnavutköy’de silahlı kavga

İstanbul’un Arnavutköy ilçesindeki Bolluca Mahallesi’nde muhtarlık seçimiyle ilgili çıkan kavgada iki kişi silahla vurularak yaralandı.

AA’nın haberine göre kavga, birbiriyle akraba olan iki aile arasında çıktı. Olayda Mahmut D. (32) ile o sırada sokaktan geçen mahalle sakini Mustafa A. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çevik Kuvvet polisleri, TOMA eşliğinde bölgede güvenlik önlemi aldı.

(AS)

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