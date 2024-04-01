Arnavutköy’de silahlı kavga

İstanbul’un Arnavutköy ilçesindeki Bolluca Mahallesi’nde muhtarlık seçimiyle ilgili çıkan kavgada iki kişi silahla vurularak yaralandı.

AA’nın haberine göre kavga, birbiriyle akraba olan iki aile arasında çıktı. Olayda Mahmut D. (32) ile o sırada sokaktan geçen mahalle sakini Mustafa A. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çevik Kuvvet polisleri, TOMA eşliğinde bölgede güvenlik önlemi aldı.

(AS)