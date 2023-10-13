Armutlu Cemevi'ne polis baskını, çok sayıda gözaltı

PSAKD Sarıyer Şubesi’ne polis baskın düzenledi. Eş zamanlı olarak yapılan ev baskınlarında ise birçok kişi gözaltına alındı.

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan Armutlu Mahallesi’ndeki Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Sarıyer Şubesi Zeynep Yıldırım Cemevi’ne sabah saatlerinde polis baskın düzenledi.

MA’nın haberine göre; polis baskını Cemevi’nde kimsenin olmadığı saatte düzenlendi, baskında derneğin kapısı kırıldı, Cemevi’nde bulunan bazı evraklara el konulduğu bildirildi.

Polis baskınla eş zamanlı olarak birçok adrese de baskın düzenledi. Baskınlarda aralarında Cemevi yöneticisi Dursun Çiçek’in de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Öte yandan Alevi örgütleri bugün saat 13.00’te Cemevine yapılan polis baskını ve gözaltıları protesto etmek için PSAKD Zeynep Yıldırım Cemevi’nde basın açıklaması düzenleyecek.

(RT)