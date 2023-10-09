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Yayın Tarihi: 9 Ekim 2023 16:47
 ~ Son Güncelleme: 9 Ekim 2023 16:50
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Armita’dan haber alınamıyor

İran’da hükümete bağlı güçler tarafından metroda işkence edildikten sonra kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesine alınan Armita Gravand’dan haber alınamadığı iddia edildi, annesi Şehrin Ahmedi’nin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/09/armitadan-haber-alinamiyor.jpg

İran’ın başkenti Tahran’da 1 Ekim tarihinde okula gitmek için bindiği metro istasyonunda hükümete bağlı güçler tarafından işkence edildikten sonra kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tutulan 16 yaşındaki Armita Gravand’ın son durumuna ilişkin herhangi bir bilgi elde edilemezken, aile bireyleri, yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra Armita’yı tanıyanlara yönelik tehditler ise sürüyor. 

JinNews’in geçtiği bilgiye göre, Armita’yı görmesi engellenen annesi Şehrin Ahmedi ise verdiği tepkiden dolayı gözaltına alınmıştı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Şehrin, “hiçbir bilgi paylaşmayacağı” şartıyla serbest bırakıldı. 

Öte yandan yerel basında çıkan haberlere göre, Armita’nın aynı hastanenin başka bir bölümüne nakledildiği, ailesinin görmesine ise izin verilmediği paylaşıldı. Hastanede nöbet tutan güvenlik güçlerinin yerine başka kişilerin getirildiği, yoğun bakım bölümüne ise kimsenin yaklaştırılmadığı edinilen bilgiler arasında. 

(EMK)

Jîna Mahsa Amini
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