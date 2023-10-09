Armita’dan haber alınamıyor

İran’ın başkenti Tahran’da 1 Ekim tarihinde okula gitmek için bindiği metro istasyonunda hükümete bağlı güçler tarafından işkence edildikten sonra kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tutulan 16 yaşındaki Armita Gravand’ın son durumuna ilişkin herhangi bir bilgi elde edilemezken, aile bireyleri, yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra Armita’yı tanıyanlara yönelik tehditler ise sürüyor.

JinNews’in geçtiği bilgiye göre, Armita’yı görmesi engellenen annesi Şehrin Ahmedi ise verdiği tepkiden dolayı gözaltına alınmıştı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Şehrin, “hiçbir bilgi paylaşmayacağı” şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan yerel basında çıkan haberlere göre, Armita’nın aynı hastanenin başka bir bölümüne nakledildiği, ailesinin görmesine ise izin verilmediği paylaşıldı. Hastanede nöbet tutan güvenlik güçlerinin yerine başka kişilerin getirildiği, yoğun bakım bölümüne ise kimsenin yaklaştırılmadığı edinilen bilgiler arasında.

(EMK)