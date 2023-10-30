Armita'nın cenaze törenine katılan avukat gözaltına alındı

İran’da polis işkencesi sonucu yaşamını yitiren Armita Gereravend’ın cenaze törenine katılan avukat Nesrin Sotudeh, işkenceyle gözaltına alındı.

İran'da 'ahlak polisi'nin şiddet uyguladığı 16 yaşındaki kız çocuğu öldü

İran'da başörtü takmayı reddettiği için Gaşte İrşad'ın (Rehbet Devriyeleri) şiddetine maruz uğrayan 16 yaşındaki Armita Geravend, dün yoğun bakımda olduğu Tahran'da bulunan Fecr Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kirmaşan’da cenazesinin defnedilmesi engellenen Armita, Tahran’da bulunan Beheştî Zera Mezarlığı’nda kitlesel bir şekilde defnedildi. Armita’nın cenaze törenine katılan birçok kişi, rejim güçlerinin işkencesiyle gözaltına alındı.

Merasime katılan avukat ve insan hakları aktivisti Nesrin Sotudeh’in de işkenceyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

Norveç merkezli Kürt insan hakları örgütü Hengaw, ekim ayı başında Armita Geravand'a metroda İran 'ahlak polisi' tarafından şiddete maruz kaldığını duyurmuştu. Hengaw, Geravand'ın metroda kadın 'ahlak polislerinin’ şiddetine maruz kaldığını, kaldırıldığı hastanede yoğun güvenlik önlemleri alındığını açıklamıştı.

İran ise Geravand'ın 1 Ekim'de Tahran metrosunda İslami kıyafet kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla ahlak polisi mensuplarının şiddetine maruz kaldığı iddialarını reddetti. Yetkililer Geravand'ın tansiyonunun düşmesi sonucu bayıldığını, düşerken başını çarptığını, güvenlik güçleriyle herhangi bir olay yaşanmadığını savundu.

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen irşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanan Jîna Mahsa Amini hastaneye kaldırılmış, Amini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti. Amini'nin katledilmesinin ardından İran’da protestolar başlamış 500’ün üzerinden insan hayatını kaybetmişti.

(EMK)