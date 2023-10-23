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Yayın Tarihi: 23 Ekim 2023 10:57
 ~ Son Güncelleme: 23 Ekim 2023 11:04
3 dk Okuma

Armita Geravand’ın beyin ölümü gerçekleşti

İranlı yetkililerin Garavand'ın okulundaki öğrencilere, özellikle medyayla olanlar hakkında konuşmaktan kaçınmaları için baskı yaptığı bildiriliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/23/armita-garavandin-beyin-olumu-gerceklesti.jpg

İran basınında çıkan bir habere göre, zorunlu başörtüsü takmadığı için ahlak polisi tarafından saldırıya uğradığı bildirildikten sonra komada olan lise öğrencisi Armita Geravand'ın "beyin ölümü" gerçekleşti.

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Spor ve Gençlik Bakanlığı'na bağlı Borna devlet haber ajansı, 22 Ekim'de 16 yaşındaki çocuğun "sağlık durumunun umut verici olmadığını ve tedavi eden sağlık personelinin çabalarına rağmen Armita Geravand'ın beyin ölümünün kesin göründüğünü" bildirdi.

rferl.org’un haberine göre, İran medyasının çoğu Garavand çevresindeki durum hakkında çok az haber yaparken, Borna daha önce genç kadının durumunun "kötüleştiğini" bildirdi.

İnsan hakları grupları ve gazeteciler, Geravand ve iki arkadaşının 1 Ekim'de Tahran metro istasyonuna girmeye çalışırken zorunlu başörtüsü takmadıkları için polis memurları tarafından karşı karşıya kaldığını söylüyor. Memurlar, daha sonra bir metro vagonuna girdikten sonra bilincini kaybeden Geravand'a fiziksel olarak saldırdı.

RFE/RL'nin Radio Farda'sına konuşan Fajr Hava Kuvvetleri Hastanesi'nden bir kaynak, Geravand'ın beyninde iç kanama geçirdiğini ve kritik durumda olduğunu söyledi.

İlk olayı bildiren Hengaw insan hakları grubu, 5 Ekim'de Garavand'ın annesi Shahin Ahmadi'nin İran hükümetine ait güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını söyledi.

Bu arada, İranlı yetkililerin Garavand'ın okulundaki öğrencilere, özellikle medyayla olanlar hakkında konuşmaktan kaçınmaları için baskı yaptığı bildiriliyor.

İran Öğretmen Meslek Birlikleri Koordinasyon Konseyi'nin 5 Ekim'de X sosyal medya sitesinde yayınladığı bir gönderide, Tahran'daki Eğitim Genel Müdürlüğü'nün güvenlik şefinin Geravand'ın okulunu ziyaret ettiği ve öğretmenleri ve öğrencileri "bu öğrencinin [Geravand] durumu hakkında herhangi bir bilgi vermemeleri" konusunda tehdit ettiği belirtildi.

Güvenlik şefi, "Armita Geravand'ın herhangi bir haberinin ve hatta fotoğrafının bu öğrencinin öğretmenleri tarafından internet sayfaları aracılığıyla yayınlanmasının ağır bir para cezasına çarptırılacağını ve öğretmenin derhal kovulacağını vurguladı."

"Güvenilir bir kaynak", olay günü Garavand'a eşlik eden iki arkadaşın "sadece Armita'nın durumu hakkında herhangi bir bilgi vermekten kaçınmaları için değil, aynı zamanda resmi haber ajanslarının kameralarının önüne çıkarılmaları ve herhangi bir olayı inkar etmek zorunda kalmaları için yoğun baskı altında olduklarını" söyledi.

Garavand'ın davası ve yetkililerin örtbas etme önerileri, geçen yıl Mahsa Amini'nin gözaltında ölümüne yol açan olaylarla paralellikler kurdu. Amini'nin İran'ın başörtüsü yasasını ihlal ettiği iddiasıyla tutuklandıktan kısa bir süre sonra ölümü, aylarca süren düzen karşıtı protestoları tetikledi.

Geçen hafta, Amini ve İran'da ölümüyle tetiklenen "Kadın, Yaşam, Özgürlük" hareketi, bu yılki Avrupa Parlamentosu'nun en üst düzey haklar ödülü olan Sakharov Ödülü'ne layık görüldü ve bu ay, aktivist Narges Mohammadi'nin Nobel Barış Ödülü'nü kazanmasının ardından İranlı kadınlara bazen ölümcül insan hakları mücadeleleri nedeniyle verilen ikinci onur. (EMK)

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