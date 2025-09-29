ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 29 Eylül 2025 13:49
 ~ Son Güncelleme: 29 Eylül 2025 13:54
1 dk Okuma

Arkadaşlık Üzerine: Dostluğa disiplinlerarası bir bakış

Eylül 2025’te yayımlanan Arkadaşlık Üzerine, dostluğun bireysel ve toplumsal boyutlarına dair zengin bir düşünce alanı açmayı hedefliyor.

BİA Haber Merkezi

Arkadaşlık Üzerine: Dostluğa disiplinlerarası bir bakış

Sanat Kritik Yayınları’ndan çıkan Arkadaşlık Üzerine, Feryal Saygılıgil’in derlemesiyle okurlarla buluşuyor. Kitap, arkadaşlık ve dostluk kavramlarını farklı disiplinlerden ele alan yazıları bir araya getiriyor.

Sosyoloji, felsefe, siyaset, siyaset felsefesi, sinema, edebiyat, medya, kuir çalışmalar ve toplumsal cinsiyet gibi alanlardan beslenen bu metinler, arkadaşlığın hem düşünsel hem de gündelik hayatımızdaki yerini tartışarak çok katmanlı bir perspektif sunuyor.

420 sayfalık derlemede, Seray Kumlu, Fatmagül Berktay, Ali Çakmak, Hatice Çoban Keneş, Lal Hitay, İlkay Özküralpli, Sibel Yardımcı, Tülin Ural, Aksu Bora, Gültan Kışanak, Sare Öztürk, Behçet Çelik, Gülüm Şener, Başak Tuğ, Başak Deniz Özdoğan, Delal Yatçi, R. Aslı Koruyucu, Lara Özlen, İlkan İpekçi ve Rıdvan Akar’ın yazıları yer alıyor.

Eylül 2025’te yayımlanan Arkadaşlık Üzerine, dostluğun bireysel ve toplumsal boyutlarına dair zengin bir düşünce alanı açmayı hedefliyor.

Kitaba katkıda bulunan yazarlar:
Seray Kumlu, Fatmagül Berktay, Ali Çakmak, Hatice Çoban Keneş, Lal Hitay, İlkay Özküralpli, Sibel Yardımcı, Tülin Ural, Aksu Bora, Gültan Kışanak, Sare Öztürk, Behçet Çelik, Gülüm Şener, Başak Tuğ, Başak Deniz Özdoğan, Delal Yatçi, R. Aslı Koruyucu, Lara Özlen, İlkan İpekçi ve Rıdvan Akar.

Sanat Kritik Yayınları, 420 s., Eylül, 2025.

(EMK)

