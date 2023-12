Arkadaşlık, iyileşme, doğa ve hayaller: Can Çocuk'tan altı yeni kitap

Can Çocuk etiketiyle çıkan altı yeni roman Bia Çocuk Kitaplığı’nın oltasına takıldı. Türkiye ve dünyadan yazarların kaleme aldığı kitaplar; arkadaşlık, farklı kültürler, tarih, iyileşme, doğa ve hayaller üzerine kurulu.

Veda Turtası

Nehir Yarar’ın kaleme aldığı Gözde Eyce’nin resmlediği “Veda Turtası” iştah açan kapağıyla dikkat çekiyor.

Duru’nun hayatı, annesi çalıştığı bisküvi fabrikasındaki işini kaybedince bir anda değişir. Annesi ve kardeşiyle birlikte yaşadıkları daireyi bırakıp, sevilen aile büyüğü Müyesser Hala’nın evine taşınırlar. Eski okulundaki arkadaşlarına veda etme, yeni bir okula alışma fikri Duru için yeterince zorken, Müyesser Hala’ya yardımcı olan Seher Teyze’nin soğuk tavırları da kafasını karıştırmaktadır. Derken bir gün Umut’la tanışır. Ailesinin yakın geçmişine ve acılı mübadele yıllarına ilişkin öğrendikleri ona yeni sorular sordururken, yarınlar bambaşka sürprizlerin habercisidir.

Yazar, okurlarını yeniden genişleyen bir aile evine davet ederken, hayattaki umulmadık değişimlerin insanı bazen hayallerine ne kadar yakınlaştırabileceğini hatırlatıyor. 10 yaş ve üzeri okurlar için.

Tindimler

“Tindimler-Ve Kaplumbağa Karmaşası”nı Sally Gardner yazdı, Lydia Corry resimledi. Anne-kız ikilisi Gardner ile Corry aynı zamanda sıkı birer çevreci. Bu yeni kitapları, Tindimler dizisinin ikinci kitabı. 7 yaş ve üzeri okurlar için.

Şişe Dağı Çöp Adası’ndan kopup denize sürüklenir ve Kaptan Kaşık’la Bay Süpürge’yi de beraberinde götürür.

Tindimler kurtarma operasyonu başlatırlar ve hayatlarında ilk defa Uzun Bacaklı Minişlerle tanışırlar. (Yani bizim deyişimizle çocuklarla!) Tindimler ve Uzun Bacaklılar beraber yavru kaplumbağaları kurtarmak için kolları sıvarlar.

Doğayı Koruma Konusunda yaratıcı olmanın tam zamanı!

Bu bol resimli kitabı, Tuğçe Özdeniz Türkçeye çevirdi.

Köpekbalığı Dişleri

Anna Woltz’un kitabını Marjin van der Linden resimledi, Lale Şimşek Çalışkan çevirdi.

“Bisikletim yokuş aşağı jet gibi gidiyordu. Rüzgar dört bir yanımda uğulduyordu ama frenlerimi sıkmıyordum” cümlesiyle açılıyor.

Bir dostluk ve iyileşme hikâyesi olan “Köpekbalığı Dişleri”nin yazarı Woltz pek çok ödülün de sahibi. 11 yaş ve üzeri okurlar için.

On bir yaşındaki Atlanta’nın müthiş bir planı vardır: IJssel Gölü’nün çevresini yirmi dört saatte bisikletle kat etmek. Hayatının en önemli yolculuğuna çıkarken yanına on iki peynirli sandviç ve dört muzun yanı sıra gece taktığı diş telleriyle Noel ışığı şeridini almıştır. Atlanta pes etmemekte kararlıdır, yoksa her şey ters gidecektir. Finley’nin bisikletine tosladığında henüz yolun çok başındadır. Onunla aynı yaştaki Finley neşeli, komik ve gizemli biridir. Evden kaçmış ve yanına hiçbir şey almamıştır. Cebindeki köpekbalığı dişleri hariç...

Atlanta Finley ile karşılaştığı için şanslı mıdır yoksa şanssız mı?

Hazine Dedektifleri

Bilgin Adalı’nın kaleme aldığı kitap, çocukları tarihte gizemli bir yolculuğa çıkarıyor. Adalı bu romanında okurlarını on beşinci yüzyıldan tarihöncesine, arkeolojik kazılardan tarihî eser kaçakçılığına uzanan serüvenlere davet ediyor. 9 yaş ve üzeri okurlar için.

Can ve arkadaşları, İstanbul’un fethini işledikleri tarih dersinde Kariye hazinesinin gizemli öyküsünü duyunca, bu hazinenin izini sürmeye karar verirler. Tarih öğretmenleri Erdal Bey’in de desteğiyle, tarihin sayfalarında buldukları karmaşık bilgileri ve ipuçlarını bir araya getirerek günlerce çalışırlar. Bu arayış onlara yalnızca Kariye Müzesi’nin değil, hiç tahmin etmedikleri dönemlerin ve deneyimlerin de kapısını açacaktır.

Cafer Black - Kayıp Tablonun İzinde

İstanbul ve Münih kahvelerinin kokuları arasında kitap okuyarak büyüyen Hande Z. Watt bu kitabında çocukları, Cafer Black’le birlikte farklı ülkeleri ve kültürleri ziyaret edebilecekleri, eğlenceli serüvenlere davet ediyor.

Mavisu Demirağ'ın resimlediği kitabı Mehmet Erkurt çevirdi. 9 yaş ve üstü okurlar için.

Dimitriyev ailesinin en değerli tablolarından biri kayıp! Dimitri ve Tatyana çifti, bu önemli aile yadigârını bulması için olağanüstü-sorun çözücü Cafer Black’e başvuruyor. Van ve İskoç kırması, kılık değiştirme ustası, Batman tutkunu ve kahve düşkünü Cafer Black için bu iş ‘kedi’ oyuncağı! Usta bir yazılımcı, yılmaz bir çevreci olan ortağı Lüfer Lütfü’nün de ‘doğa dostu’ yardımlarıyla Cafer, Türkiye’den Kazakistan’a, Çin’den Rusya’ya uzanan matrak bir maceraya, soluksuz bir kovalamacaya atılıyor!

Hortum Akıllı

Cat Patrick romanında arkadaşlığa, kız kardeşliğe ve affetmeye dair bir hikâye anlatıyor. Seda Ateş'in çevirdiği kitap, 12 yaş ve üzeri okurlar için.

On üç yaşındaki Frankie için işler hiçbir zaman kız kardeşi Tess için olduğu kadar iyi gitmemiştir. Tess'in aksine Frankie nörolojik açıdan farklıdır. Frankie başkalarının ona dokunmasına dayanamaz, yüksek seslerden rahatsız olur, dikkati kolayca dağılır, gündelik hayatında değişikliklerden hoşlanmaz ve diğer çocuklar kumsalda eğlenirken terapiste gitmek zorundadır. Frankie arkadaş edinmekte de zorlanır. Yalnızca bir arkadaşı vardır: Colette. Ama arkadaşlıkları bitmiştir artık.

Derken, yedinci sınıfın bitimine haftalar kala, Colette beklenmedik bir biçimde Frankie'nin odasının kapısında belirir. Ve ertesi sabah da ortadan kaybolur. Tek arkadaşını bir kez daha kaybettikten sonra Frankie, Colette'in ardında yalnızca kendisinin çözebileceği ipuçları bıraktığını keşfeder ve kendisine yardım etmesi için kız kardeşi Tess'i ikna eder.

(AÖ)