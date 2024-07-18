Arkadaşları Doğanay Güzelgün'ü andı

Kadıköy'de geçen yıl Temel Ünlü'nün çarparak öldürdüğü bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün unutulmadı. Arkadaşları düzenledikleri bisiklet turuyla Güzelgün'ü andı.

Güzelgün'ün arkadaşları kazanı oduğu yer olan Bostancı'da Sahil Yolu'nda bir araya geldi. Bisikletli grup, Bostancı'da Sahil Yolu'nda kazanın yaşandığı saat 05.32'de ışıklarını söndürerek sürüş yaptı. Bisikletli ölümlerine dikkat çekti.

Güzelgün'ün arkadaşları bu akşam 19.30’da yine aynı yerde (Bostancı İskelesi) bir anma sürüşü düzenlenecek.

Vurduktan sonra kaçmıştı

Bostancı Sahil Yolu'nda 18 Temmuz 2023'te Temel Ünlü yönetimindeki 34 GNE 745 plakalı otomobil, bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarpmış, ağır yaralanan Güzelgün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olay yerinden kaçan ve 71 gün sonra Anadolu Adliyesine giderek teslim olan Ünlü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Anadolu 20. Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda sanık, "olası kastla öldürme" suçundan 20 yıl hapisle cezalandırılmıştı.

(HA)