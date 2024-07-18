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Yayın Tarihi: 18 Temmuz 2024 09:37
 ~ Son Güncelleme: 18 Temmuz 2024 09:57
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Arkadaşları Doğanay Güzelgün'ü andı

Bisiklet sürerken arabanın çarpmasıyla birlikte yaşamını yitiren Doğanay Güzelgün için arkadaşları öldürüldüğü yer ve saatte bir anma düzenledi. Bu akşam 19.30’da yine aynı yerde (Bostancı İskelesi) bir anma sürüşü gerçekleştirilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Arkadaşları Doğanay Güzelgün'ü andı
Maltepe Bisiklet Kulübü

Kadıköy'de geçen yıl Temel Ünlü'nün çarparak öldürdüğü bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün unutulmadı. Arkadaşları düzenledikleri bisiklet turuyla Güzelgün'ü andı.

Güzelgün'ün arkadaşları kazanı oduğu yer olan Bostancı'da Sahil Yolu'nda bir araya geldi. Bisikletli grup, Bostancı'da Sahil Yolu'nda kazanın yaşandığı saat 05.32'de ışıklarını söndürerek sürüş yaptı. Bisikletli ölümlerine dikkat çekti. 

Güzelgün'ün arkadaşları bu akşam 19.30’da yine aynı yerde (Bostancı İskelesi) bir anma sürüşü düzenlenecek. 

Vurduktan sonra kaçmıştı

Bostancı Sahil Yolu'nda 18 Temmuz 2023'te Temel Ünlü yönetimindeki 34 GNE 745 plakalı otomobil, bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarpmış, ağır yaralanan Güzelgün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olay yerinden kaçan ve 71 gün sonra Anadolu Adliyesine giderek teslim olan Ünlü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Anadolu 20. Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda sanık, "olası kastla öldürme" suçundan 20 yıl hapisle cezalandırılmıştı.

(HA)

Doğanay Güzelgün bisikletli ölümleri
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