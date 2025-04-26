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Yayın Tarihi: 26 Nisan 2025 13:14
 ~ Son Güncelleme: 26 Nisan 2025 13:26
3 dk Okuma

Arkadaşları Bakırköy’den seslendi: Çiğdem’i, Mine’yi serbest bırakın

"Bu adaletsizlik sona erecek, bu dayanışma büyüyecek ve bu hikâye umutla tamamlanacak. Biz kazanacağız!"

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
Arkadaşları Bakırköy’den seslendi: Çiğdem’i, Mine’yi serbest bırakın
Fotoğraf: Evrim Kepenek / bianet

Gezi mahpuslarının tutuklanmasının 3. yılında Geziye Özgürlük Koordinasyonu Silivri Cezaevi önündeki açıklama sonrasında Bakırköy Kadın Kapalı cezaevi nünde açıklama yaptı. 

Polisin cezaevine giden yolu ablukaya altına alması dikkat çekti. 

Açıklamaya Gezi mahpuslarının arkadaşlarının yanı sıra, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, Gezi Direnişi’nde polisin attığı gaz fişeği ile hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Anne’nin yanında çok sayıda kişi katıldı. 

25 Nisan 2022'de Gezi Davasında İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi Osman Kavala'ya hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüsten ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi'ye ise bu suça yardımdan 18 yıl hapis cezası vermişti. 

Mater: Umarım tuhaf zamanların sonuna yaklaşıyoruzdur

Açıklama öncesinde Çiğdem Mater’in mesajını arkadaşı Melis Behlil okudu.

"Sevgili herkes,

Mecburi hapishane turlarının en kısa zamanda bitmesini hepimiz için temenni ediyorum.

Umuyorum bu saçma ve tuhaf zamanların sonuna yaklaşıyoruzdur.

Hepinize sevgiler"

Özerden: Zamanı gelecek iklim değişecek

Sonrasında da Akademisyen Mine Özerden’in mesajını arkadaşı Elif Özdemir okudu:

"İtirazın hafızası Gezi'dir"

Bakırköy Cezaevi önündeki açıklamayı ise Yasemin bektaş okudu. 

Gezi, bu ülkenin vicdanıdır, eitlik ve adalet için umududur. 

Barışçıl, yaratıcı, neşenin öznesi olduğu, özgürlük talebini dile getiren bir itirazın ortak hafızasıdır. 

O hafızayı susturmak için tam üç yıldır Çidem Mater’i, Mine Özerden’i, Can Atalay’ı, Tayfun Kahraman’ı ve sekiz yıla yakındır da Osman Kavala’yı hukuksuzca mahkûm ediyorlar. Bu bir dava değil, cezalandırma ve gözdağı sistemidir. Ülkemizin demokrasi tarihinde kapkara bir lekedir. 

Buradan, Silivri’nin ve Bakırköy’ün önünden sesleniyoruz: 

Unutmadık. Alımadık. Kabul etmiyoruz! 

Kabul etmeyeceğiz, çünkü Gezi hâlâ bizimle. Çünkü biz, hepimiz, dün olduğu gibi bugün de hâlâ Gezi’deyiz. 

*** 

Bugün sadece hukuksuz Gezi davası yüzünden özgürlükleri gasp edilen beş arkadaşımız için değil; bu ülkenin düşleri, adalet duygusu ve demokrasi umudu için buradayız! 

Ethem Sarısülük için, Hasan Ferit Gedik için, Mehmet Ayvalıtaş için, Ali İsmail Korkmaz için, Abdullah Cömert için, Ahmet Atakan için, Medeni Yıldırım için, Berkin Elvan için buradayız! 

Saraçhane’de, sokaklarda, kampüslerinde kullandıkları demokratik hakları nedeniyle tutuklanan öğrenciler için, sosyal medyada paylaştıkları özgür düşünceleri nedeniyle gözaltına alınan yurttaşlar için buradayız! 

Gazeteciliğin gereğini yaparak gerçekleri dile getirip karşılığında cezaevine konulan basın emekçileri için; yaşadığımız adaletsizliklere sessiz ve tepkisiz kalmayıp baskı altına alınan sanatçılar için buradayız! 

Toplum ve kamu yararına düşünüp üreten, kentlerimizi deprem riskine karşı dirençli hale getirmek için çalışan şehir plancıları, meslek insanları ve bürokratlar için; adaletsiz uygulamalara karşı halkın ve ezilenlerin yanında olan avukatlar, hukukçular için buradayız! 

Kadınların bedeni, doğumu, yaşamı üzerinde kurulan tahakküme karşı ses çıkaranlar için; kimliğini, varoluşunu inkâr etmeyen bireyler için buradayız! 

Onurlu bir yaşam ve emeklerinin hakkı için direnen tüm işçiler ve emekçiler için buradayız! 

Yüzbinlerce, milyonlarca insanın demokratik iradesiyle seçildikleri halde keyfi ve mesnetsiz gerekçelerle tutuklanan belediye başkanları için; kayyum marifetiyle susturulmak istenen halk iradesi için; tüm siyasi tutuklular için buradayız! 

Onlar içerdeyken biz dışarıda susamayız, susmuyoruz, susmayacağız! 

Adalet için sesimizi yükseltmeye devam edeceiz! Sokaklarda, kampüslerde, fabrikalarda, ofislerde, meydanlarda eitlik için, demokrasi için, geleceimiz için mücadeleye devam edeceiz! 

*** 

Sözümüz var: 

Bu adaletsizlik sona erecek, bu dayanışma büyüyecek ve bu hikâye umutla tamamlanacak. Biz kazanacağız! 

Gezi’ye özgürlük! Gezi için adalet! Herkes için Adalet! Ya hep beraber, ya hiçbirimiz! 

Geziye Özgürlük Koordinasyonu Silivri'de: Arkadaşlarımız serbest bırakılsın
Geziye Özgürlük Koordinasyonu Silivri'de: Arkadaşlarımız serbest bırakılsın
26 Nisan 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
gezi Çiğdem Mater'e destek Mine Özerden
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor. 

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