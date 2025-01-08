Arkadaş Z. Özger, 77 yaşında

Bugün, Türkiye’nin önemli şairlerinden Arkadaş Zekâi Özger’in doğum günü.

1973 yılında hayatını kaybeden Özger, toplumcu gerçekçi şiir ile bireysel anlatım arasında köprü kurarak, 12 Mart döneminin zorlu atmosferinde toplumsal mücadelenin sesi oldu.

Günümüzde, özellikle genç kuşaklar arasında popülerliğini koruyan şair; başta LGBTİ+’lar olmak üzere okurlarının özgürlük, eşitlik ile insan hakları mücadelesine ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Merhaba Canım

Hrant Dink Vakfı, şairin doğum günü vesilesiyle “KarDes: Çokkültürlü Hafıza Turları Rehberi” mobil uygulamasındaki yaşam hikâyesini paylaştı. Özger’in hikâyesi, Devin Özgün Çınar'ın sesiyle uygulamanın Ankara Kızılay turunda dinlenebilir.

Kaos GL Derneği, Demir Leblebi gibi LGBTİ+ dernekleri ve hak savunucuları da şairin doğum gününü en bilinen şiiri “Merhaba Canım” ile kutladı:

“... ve bir gün hiç anlamıyacaksınız

güneşe ve erkekliğe büyüyen vücudum

düşüvericek ellerinizden ellerinizden ve

bir gün elbette

zeki müreni seveceksiniz

(zeki müreni seviniz)”