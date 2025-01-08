Arkadaş Z. Özger, 77 yaşında

Bugün, Türkiye’nin önemli şairlerinden Arkadaş Zekâi Özger’in doğum günü.
1973 yılında hayatını kaybeden Özger, toplumcu gerçekçi şiir ile bireysel anlatım arasında köprü kurarak, 12 Mart döneminin zorlu atmosferinde toplumsal mücadelenin sesi oldu.
Günümüzde, özellikle genç kuşaklar arasında popülerliğini koruyan şair; başta LGBTİ+’lar olmak üzere okurlarının özgürlük, eşitlik ile insan hakları mücadelesine ilham kaynağı olmaya devam ediyor.
Merhaba Canım
Hrant Dink Vakfı, şairin doğum günü vesilesiyle “KarDes: Çokkültürlü Hafıza Turları Rehberi” mobil uygulamasındaki yaşam hikâyesini paylaştı. Özger’in hikâyesi, Devin Özgün Çınar'ın sesiyle uygulamanın Ankara Kızılay turunda dinlenebilir.
Kaos GL Derneği, Demir Leblebi gibi LGBTİ+ dernekleri ve hak savunucuları da şairin doğum gününü en bilinen şiiri “Merhaba Canım” ile kutladı:
“... ve bir gün hiç anlamıyacaksınız
güneşe ve erkekliğe büyüyen vücudum
düşüvericek ellerinizden ellerinizden ve
bir gün elbette
zeki müreni seveceksiniz
(zeki müreni seviniz)”
Arkadaş Z. Özger hakkında
Şair.
Asıl adı Zekâi Özger. Şiirlerini Arkadaş Z. Özger adıyla yayımladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. TRT'nin Ankara bürolarında çalıştı.
Kent 16, Soyut, Forum, Papirüs, Yordam, Dost, Yansıma dergileri ile Ulus gazetesinin kültür-sanat sayfalarında şiir ve yazıları yayımlandı. 24 Ocak 1971'de SBF yurduna yapılan polis baskını ve gözaltı sırasında işkenceye maruz kaldı, başına ağır darbeler aldı. 29 Nisan 1973 sabahı Ankara'da, sokakta ağır yaralı bir halde bulundu, kaldırıldığı Numune Hastanesi'nde beyin kanaması nedeniyle 5 Mayıs 1973'te hayatını kaybetti.
Erken ölümü nedeniyle "Ne zaman yayımlarsam yayımlayayım adı 'Sakalsız Bir Oğlanın Tragedyası' olacak" dediği şiir kitabını yayımlama olanağı olmadı. Dergi ve gazetelerde yayımlanan şiirleri ölümünden sonra Tekin Sönmez tarafından "Şiirler" adıyla bir kitapta toplandı. Şiirleri, pek çok müzisyen tarafından bestelendi. Bunlardan en bilineni, Grup Yorum'un "İsyan Olsun"u.
8 Ocak 1948'de Bursa'da dünyaya geldi. (TY)