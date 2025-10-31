Arjen Arî li ser gora xwe hat bibîranîn

Helbestvanê Kurd Arjên Arî di 12ê Cotmeha 2012an de li Amedê ji ber nexweşiya penceşêrê jiyana xwe ji dest dabû. Arjen Arî, di salvegera 13emîn a wefata xwe de li ser gora xwe ya li Goristana Yenîkoyê ya navçeya Rezanê ya Amedê hate bibîranîn.
Malbata Arjên Arî, nûnerên Weşanên Sor, nivîskar û nûnerên saziyên sivîl tev li bîranînê bûn. Li ser gora Arjên Arî find hatin pêxistin. Di bîranînê de kêliyek helbesta Arjên Arî hate xwendin.
Bi merasîmekê xelatên “Pêşbirka Helbestan a Arjen Ariyî” hatin dayîn
Nivîskar Berken Bereh di bîranînê de bal kişand ser nivîskariya Arjên Arî û mîrateya ku li du xwe hişt û wiha got:
“Em bi çûyîna te xemgînin lê ew kuliyata te li du xwe hişt, ji bo me mîrasek e. Ez bawerim ew niha li cem Melayê Cizîrî, Ehmedê Xanî, Cegerxwîn e. Çimkî wî jî dixwest bibe Cegerxwînê serdema modern.”
Xwîşka Arjên Arî Necla Akay jî bal kişand ser nivîs û helbestên Arjên Arî û got:
“Me gelekî ji wî hez dikir. Lê ew tenê ne wek birayekî bû, ew ji vî welatî bû û birayê hemû Kurdan bû. Yên ku dixwazin Kurdî bijîn û bixwînin, dikarin viya di helbestên Arjen Arî de bibînin. Ev 13 sal in derbas bûn, lê ka em nizanin hê çend salên din em ê bê te bijîn. Ez bawerim ku gelek tiştên wê bikirina hebûn lê axir nebû.”
Omer Fîdan: "Cegerxwîn û Arjen Arî di helbesta kurdî de du kelehên asê ne"
Derbarê Arjen Ariyî de
Arjen Arî di 1ê Nîsana 1956an de li herêma Omeriya li gundê Çalê jidayik bûye. Di 1979an de Enstituya Perwerdeyî ya Amedê, Beşa Zimanê Tirkî qedandiye. Cara peşî di kovara Tîrêjê de helbestên wî weşiyane. Weke gelek helbestvan û nivîskarên kurd wî jî bi Tirkî dest bi helbestê kiriye.
Di sala 1976an de li Nisebînê ji ber belavkirina belavokekê hatiye girtin. Wê demê polisan dest danîne ser helbestên wî yên kurdî û tirkî. Qasî hefteyekê di girtîgehê de maye.
Piştî 12ê îlonê ew li welêt maye, helbestên wî di kovarên li derveyî welêt wekî Berbang, Kurdistan Press, Nûdem, Çira, Pelîn û Rewşenê de hatine weşandin.
Di sala 1992an de li navçeya Nisêbînê li ber deriyê mala xwe rastî êrişeke çekdarî bûye û ew birîndar birine Nexweşxaneya Zanîngeha Dîcleyê. Piştî wê bûyerê êdî li Amedê bicih bûye. Helbestvan Arjen Arî ji ber nexweşiya penceşêrê di 30ê Cotmeha 2012an de çûye ser dilovaniya xwe.
Arjen Arî li ser gora xwe hate bibîranîn
(AY)
*Çavkanî: MA