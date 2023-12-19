Arjen Arî kimdir?

Kürt şair ve yazar. Aralarında "Ev Çiya Rûspî ne", "Gorî û Bindest", "Kulîlkên Be'îvan", "Payiza Peyvê" gibi eserleri Kürt edebiyatına kazandıran Arî, 1956 yılında Nusaybin'e bağlı Çalé köyünde doğdu.

Arî'nin ilk şiiri 1979 yılında Tîrêj dergisinde yayınlandı. 12 Eylül Darbesi sonrası İsveç'te ve daha sonrasında Türkiye'de ve Kürdistan Bölgesi'nde yayınlanan çeşitli dergilerde şiirleri yayımlandı. Azadiya Welat gazetesinde köşe yazıları kaleme alıyordu.

Arjen Arî, Kürt şiirinin tarihsel geçmişini ve birikimini aktaran 'Antolojiya Helbesta Bakûr' adlı Kürt Edebiyatı Antolojisini de hazırlamıştı.

Diyarbakır'da kanser tedavisi gördüğü hastanede 30 Ekim 2012'de hayatını kaybetti.(AÖ)