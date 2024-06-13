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DÜNYA
Yayın Tarihi: 13 Haziran 2024 09:13
 ~ Son Güncelleme: 13 Haziran 2024 09:16
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Arjantinliler "ekonomik reformlara" karşı sokaktaydı

Javier Milei hükümetinin "Ekonomik Reform Paketi" binlerce kişi tarafından protesto edildi. Polis eylemcilere saldırdı, 40 kişi yaralandı, 30 kişi gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Arjantinliler "ekonomik reformlara" karşı sokaktaydı
Fotoğraflar: AA

Arjantin’in başkenti Buenos Aires'teki Kongre binası önünde dün toplanan binlerce kişi, hükümetin Ekonomik Reform Paketi'ni protesto etti.

Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti.

AA’nın haberine göre, olaylarda 40 kişi yaralandı, 30 eylemci gözaltına alındı.

Polisin gazlı müdahalesinden etkilenen muhalefetten 5 milletvekili hastaneye kaldırıldı.

Protestoya sosyal örgütler, sol partiler, emekliler, öğretmenler ve çeşitli sendikalar destek verdi.

"İşçilerin hakları yüzyıl geriye gidecek"

Muhalefet milletvekili Mariano Recalde, çalışanların bu yasadan ciddi zarar göreceğini savunarak, "İşçilerin hakları yüzyıl geriye gidecek" diye konuştu.

İktidar partisinin milletvekili Bartolome Abdala ise yasanın önemine vurgu yaparak, Arjantinlilerin selameti için reform paketinin kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Hükümet yasayı savunuyor

Buenos Aires'te düzenlenen bir finans oturumunda konuşan Devlet Başkanı Javier Milei, "6 aydır bu yasalar tartışılıyordu, eğer hızlıca kabul edilseydi uyum süreci daha az sancılı olurdu" dedi.  

Maliye Bakanı Luis Caputo ise açıklamasında, reform paketinin Senato'da onaylanması durumunda ülkedeki ekonomik koşulların daha hızlı düzeleceğini bildirdi.

Ekonomik Reform Paketi’nde ne var?

Paket, Arjantin'de radikal bir değişim olarak kabul ediliyor.

Milei hükümeti, bu yasayla serbest piyasa ekonomisini daha dominant hale getirmeyi ve devletin müdahalesini azaltmayı hedefliyor.

Özel sektör yatırımlarının artmasını isteyen hükümet, özelleştirmeleri de devreye almak istiyor.

Devlet Başkanı Milei'nin en büyük seçim vaatlerinden birisi olarak gösterilen ekonomik reform paketi, nisan ayında Temsilciler Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edilmişti. Senato'da halen görüşülmekte olan yasa, muhalefet milletvekilleri tarafından ciddi şekilde eleştiriliyor.

(AS)

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