Arjantin’de orman yangınları nedeniyle tahliyeler başlatıldı

Arjantin’in Patagonya bölgesinde yer alan Chubut eyaletinde etkili olan orman yangınları nedeniyle geniş çaplı tahliyeler başlatıldı.

Yangınların ilerlemesi üzerine 35’inci Filo “El Bolsón”, Federal Acil Durum Ajansı (AFE) ile Chubut eyaletine bağlı ekipler söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Los Alerces Ulusal Parkı’nda önleyici tahliyeler gerçekleştirilirken, bölge sakinleri Epuyén kentine nakledildi.

Arjantin Ulusal Güvenlik Bakanlığı, 7 Ocak’ta yaptığı açıklamada yangınların kasten çıkarılmış olabileceğine işaret eden bulgulara ulaşıldığını duyurdu.

Yangınlarla mücadele kapsamında altı yangın söndürme uçağı görevlendirilirken, yerel basına göre şimdiye kadar 2 bin hektardan fazla alan yandı. (TY)