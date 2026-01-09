ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 09.01.2026 13:00 9 Ocak 2026 13:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.01.2026 13:02 9 Ocak 2026 13:02
Okuma Okuma:  1 dakika

Arjantin’de orman yangınları nedeniyle tahliyeler başlatıldı

Ulusal Güvenlik Bakanlığı, yangınların kasten çıkarılmış olabileceğine işaret eden bulgulara ulaşıldığını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Arjantin’in Patagonya bölgesinde yer alan Chubut eyaletinde etkili olan orman yangınları nedeniyle geniş çaplı tahliyeler başlatıldı.

Yangınların ilerlemesi üzerine 35’inci Filo “El Bolsón”, Federal Acil Durum Ajansı (AFE) ile Chubut eyaletine bağlı ekipler söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Los Alerces Ulusal Parkı’nda önleyici tahliyeler gerçekleştirilirken, bölge sakinleri Epuyén kentine nakledildi.

Arjantin Ulusal Güvenlik Bakanlığı, 7 Ocak’ta yaptığı açıklamada yangınların kasten çıkarılmış olabileceğine işaret eden bulgulara ulaşıldığını duyurdu.

Yangınlarla mücadele kapsamında altı yangın söndürme uçağı görevlendirilirken, yerel basına göre şimdiye kadar 2 bin hektardan fazla alan yandı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
orman yangınları Arjantin ekoloji çevre tahribatı dünya haberleri
