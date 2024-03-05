Arjantin’de Milei hükümeti, devletin resmi haber ajansını kapattı

Arjantin’de dünyanın da en tartışmalı siyasi figürlerinden bir haline gelen Javier Milei hükümeti, devletin resmi haber ajansı Telam'ı kapattı.

Telam çalışanları Pazartesi sabahı işe gittiklerinde 80 yıllık kurumun ofisinin kapılarının kilitli olduğunu gördü. Ajansın internet sitesine de yapılandırma için çevrimdışı olduğunu belirten bir uyarı konuldu.

Milei, kurumu kendisinden önceki sol yönetimlerin ve şimdiki muhalefetin ‘propaganda aracı’ olarak adlandırsa da gerekçe olarak ‘ekonomik krizi ve tasarruf tedbirlerini’ gösterdi.

Telam çalışanları ve muhalif siyasetçiler ise 1945’te kurulan ve yaklaşık 800 kişinin çalıştığı Telam'ı kapatma girişiminin basına yönelik bir saldırı olduğunu söyledi. Buenos Aires Basın Sendikası (SiPreBA) X'te yaptığı açıklamada "Bu demokrasiye ve ifade özgürlüğüne karşı bir darbedir ve bu yüzden onu savunacağız" dedi.

Kararın ardından Telam çalışanları merkez bina önünde toplanarak, hükümeti protesto etti.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni ise konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında "Bu kararın alınmasında çoğulcu medya ya da basın özgürlüğüne darbe vurulduğu iddiaları asılsızdır. Ekleyecek başka bir şey yok, Devlet Başkanı Milei'nin seçim kampanyasındaki vaatlerinden biriydi ve uygulanması için talimat verdi" ifadesini kullandı.

Telam'ın 24 milyon dolar zarar ettiğini belirten Adorni, çalışanlarla ilgili teknik konuların analiz edildiğini kaydetti.

Telam günde 500'den fazla haber, makale ve 200’ün üzerinde fotoğraf ile video yayımlıyordu.

(HA)