Arjantin: Senato Milei'nin "Mega Kararname"sini reddetti

Arjantin Senatosu, Devlet Başkanı Milei'nin başlıca seçim vaadi olan ekonomi ve çalışma yaşamının deregülasyonunu ve devasa özelleştirmeleri kapsayan "mega kararname"yi reddetti.

Ağır yenilgi

Arjantin'de yürürlükte olan 300'ü aşkın yasa ve yönetmelikte değişiklik öngören "mega kararname" Senatoda 25'e karşı 45 ve 4 çekimser oyla reddedildi. Bu sonuçla Milei'nin yüksek enflasyon ve yoksullukla mücadelenin tek çaresi olarak ileri sürdüğü programı ağır bir yenilgiye uğradı.

Anayasaya aykırı "mega kararname"

DW'nin haberine göre, muhalif senatör Martin Lousteau, yasa tasarısına "anayasaya aykırı" olduğu için karşı oy kullandığını söyledi. Toplam 600'ü aşkın maddeden oluşan "mega kararname"nin kesin olarak saf dışı edilebilmesi, iki meclisli Arjantin Parlamentosunun Temsilciler Meclisince de reddedilmesine bağlı.

Arjantin'deki yasama usullerine göre, bir yasa tasarısının kadük olabilmesi için her iki meclis tarafından da reddedilmesi gerekiyor. İki meclisin birinden geçen tasarılar yasalaşabiliyor.

2023 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerini iki Peronist rakibinden birinin ikinci turda verdiği destekle kazanan Milei'nin Özgürlükçü Parti'si (LP) her iki mecliste de azınlıkta.

Milei'nin, Aralık 2023 rakamlarıyla yüzde 211,4 enflasyon ve 0,45 Gini katsayısıyla yüksek enflasyon ve yaygın yoksulluk sarmalına kapılmış olan Arjantin'deki ekonomik krizle baş etmek üzere kamu harcamalarını kısma yolunu seçmesi göreve gelidği günden beri dinmeyen protestolara yol açtı.

Milei'nin ikinci yenilgisi

Milei'nin "reform" denemeleri her seferinde muhalefetin kararlı direnişiyle karşılaşıyor. Kendisini ekonomide piyasa dışında hiçbir kamu müdahalesi tanımayan bir "anarko-kapitalist" olarak niteleyen Arjantin Cumhurbaşkanı'nın Senato'da reddedilen son "mega kararnamesi" esasen kira ve temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarına konan sınırlamaların ve çalışma yasalarının işçileri koruyan hükümlerinin kaldırılmasını ve kamu işletmelerinin özelleştirmesini kapsıyordu.

Geçen ay da Milei'nin "Omnibus Kanunu" [Torba Yasa] olarak adlandırılan birbirleriyle ilgisiz ekonomik, siyasal ve hatta kimi özel yaşam alanlarını ilgilendiren bir dizi konuda parlamentoya getirdiği "reform paketi" geri çevrilmişti. Paketin revizyonlardan sonra yeniden oylama için parlamantoya getirilmesi bekleniyor.

Milei'nin "Arjantin ekonomisini canlandırma"yı hedeflediğini söylediği reform girişimleri arasında pesoyu yüzde 50 devalüe etmek, ulaşım ve enerji sübvansiyonlarını tamamen sona erdirmek ve altyapı projelerini durdurmak da var.

(AEK)