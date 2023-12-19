Arjantin: "İşçi haklarını çiğneyenlere geçit yok"

Arjantin İnsani Sermaye Bakanı Sandra Pettovello, pazartesi günü cumhurbaşkanlığı ofisince paylaşılan 2 dakikalık bir video klipte protestoları teşvik eden, kışkırtan, örgütleyenlerin veya bu protestolara katılanların sosyal güvenlik ödeneklerinden yoksun bırakılacağını söyledi.

Ülkenin belli başlı işçi sendikaları ve muhalefetteki İşçi Partisi, yarın (Çarşamba) Buenos Aires'te büyük bir protesto gösterisi çağrısında bulundu.

Sendikalar, Javier Milei hükümetinin bu ay açıkladığı yeni acil durum paketindeki kemer sıkma önlemleri arasında yer alan bir yıldan kısa süredir yürürlükte olan kamu istihdam sözleşmelerini yenilememe, bakanlık sayısını 18'den 9'a indirme, kamu harcamalarında 42 milyon dolar kesinti yapma ve enerji ve ulaştırma teşviklerini kısma planlarına karşı çıkıyor.

Arjantin'in yeni başkanı Milei, 10 Aralık'taki işbaşı konuşmasında "şok düzenlemeler" gerçekleştirileceği uyarısında bulunmuştu.

Milei Arjantin gazetesi La Nación'un canlı yayınında da, "protestocular maaş almayacak" tehdidi savurdu.

Arjantin Güvenlik Bakanlığı da yaptığı basın açıklamasında, ülkedeki dört federal kolluk kuvvetinin mahkeme kararı olmaksızın protestoculara karşı sert önlemler alacağını ileri sürdü.

Bakanlık açıklamasında "Bu önlemleri uygulayacak güçler, dirençle orantılı olarak artırılacak asgari ölçüde gerekli ve yeterli güç kullanacaklardır." denildi.

Arjantin Anayasası'nda "protesto hakkı" belirtik olarak yer almıyor.

Ancak Business Insider'ın haberine göre hak savunucusu Chequeado kuruluşu, ifade özgürlüğünün [kanun koyucu] tarafından düşünce ve söz özgürlüğü, barışçıl toplantı ve dernek kurma özgürlüğü ile birlikte "düşünül[düğünü]", ayrıca hakkın İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi gibi uluslararası antlaşmalarda da yer aldığını hatırlattı.

X'te yayımlanan gönderisinde İşçi Partisi lideri Eduardo Belliboni, hükümetin "halka karşı vahşi düzenlemeler" ve "yakınanları ezme" peşinde olduğunu belirtti.

"Aylık yüzde 60 enflasyon oranıyla [refah] planı 2 ay içinde ortadan kalkacak," mesajını paylaşan Belliboni tüm Arjantinlileri Çarşamba günü sokağa çağırdı: "İşçi haklarını çiğneyenlere geçit yok. 20 Aralık'ta hep birlikte sokaklara çıkalım."

(AEK)