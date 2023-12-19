ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 19 Aralık 2023 22:58
 ~ Son Güncelleme: 20 Aralık 2023 14:26
2 dk Okuma

MİLEİ SENDİKALARLA KARŞI KARŞIYA

Arjantin: "İşçi haklarını çiğneyenlere geçit yok"

Hükümet "şok" ekonomik önlemleri protesto edecekleri sosyal güvenlik ödeneklerini kesmekle tehdit ederken sendikalar ve muhalefet meydan okuyor. Muhalefetteki İşçi Partisi ve sendikalar Çarşamba günü sokakta olacak.

Buenos Aires

Buenos Aires
Görseli Büyüt
Arjantin: "İşçi haklarını çiğneyenlere geçit yok"
İşçi Partisi lideri Eduardo Belliboni [Fotoğraf: Polo Obrero]

Arjantin İnsani Sermaye Bakanı Sandra Pettovello, pazartesi günü cumhurbaşkanlığı ofisince paylaşılan 2 dakikalık bir video klipte protestoları teşvik eden, kışkırtan, örgütleyenlerin veya bu protestolara katılanların sosyal güvenlik ödeneklerinden yoksun bırakılacağını söyledi.

Ülkenin belli başlı işçi sendikaları ve muhalefetteki İşçi Partisi, yarın (Çarşamba) Buenos Aires'te büyük bir protesto gösterisi çağrısında bulundu. 

Sendikalar, Javier Milei hükümetinin bu ay açıkladığı yeni acil durum paketindeki kemer sıkma önlemleri arasında yer alan bir yıldan kısa süredir yürürlükte olan kamu istihdam sözleşmelerini yenilememe, bakanlık sayısını 18'den 9'a indirme, kamu harcamalarında 42 milyon dolar kesinti yapma ve enerji ve ulaştırma teşviklerini kısma planlarına karşı çıkıyor. 

Arjantin'in yeni başkanı Milei, 10 Aralık'taki işbaşı konuşmasında "şok düzenlemeler" gerçekleştirileceği uyarısında bulunmuştu. 

Milei Arjantin gazetesi La Nación'un canlı yayınında da, "protestocular maaş almayacak" tehdidi savurdu. 

Arjantin Güvenlik Bakanlığı da yaptığı basın açıklamasında, ülkedeki dört federal kolluk kuvvetinin mahkeme kararı olmaksızın protestoculara karşı sert önlemler alacağını ileri sürdü. 

Bakanlık açıklamasında "Bu önlemleri uygulayacak güçler, dirençle orantılı olarak artırılacak asgari ölçüde gerekli ve yeterli güç kullanacaklardır." denildi. 

Arjantin Anayasası'nda "protesto hakkı" belirtik olarak yer almıyor. 

Ancak Business Insider'ın haberine göre hak savunucusu Chequeado kuruluşu, ifade özgürlüğünün [kanun koyucu] tarafından düşünce ve söz özgürlüğü, barışçıl toplantı ve dernek kurma özgürlüğü ile birlikte "düşünül[düğünü]", ayrıca hakkın İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi gibi uluslararası antlaşmalarda da yer aldığını hatırlattı. 

X'te yayımlanan gönderisinde İşçi Partisi lideri Eduardo Belliboni, hükümetin "halka karşı vahşi düzenlemeler" ve "yakınanları ezme" peşinde olduğunu belirtti. 

"Aylık yüzde 60 enflasyon oranıyla [refah] planı 2 ay içinde ortadan kalkacak," mesajını paylaşan Belliboni tüm Arjantinlileri Çarşamba günü sokağa çağırdı: "İşçi haklarını çiğneyenlere geçit yok. 20 Aralık'ta hep birlikte sokaklara çıkalım." 

(AEK)

Arjantin ekonomik kriz enflasyon işçi hakları pahalılık
ilgili haberler
"LİBERTER" MİLEİ'NİN GÜVENLİK GÖSTERİSİ
Arjantin: İşçiler her şeye rağmen Plaza de Mayo'da boy gösterdi
20 Aralık 2023
/haber/arjantin-isciler-her-seye-ragmen-plaza-de-mayo-da-boy-gosterdi-289604
Arjantin nereye gidiyor?
25 Kasım 2023
/yazi/arjantin-nereye-gidiyor-288390
KARANLIKLAR ÇAĞINA DÖNÜŞ KAYGISI
Milei Arjantin'de işe bilimsel kurumları kapatarak başlıyor
21 Kasım 2023
/haber/milei-arjantin-de-ise-bilimsel-kurumlari-kapatarak-basliyor-288198
'MİNİ TRUMP' OLARAK BİLİNİYOR
Arjantin'in yeni devlet başkanı Milei oldu
20 Kasım 2023
/haber/arjantin-in-yeni-devlet-baskani-milei-oldu-288184
Arjantinli aşırı sağcı lider Milei, diktatörlük dönemindeki kayıpları reddetti
3 Ekim 2023
/haber/arjantinli-asiri-sagci-lider-milei-diktatorluk-donemindeki-kayiplari-reddetti-285699
ilgili haberler
"LİBERTER" MİLEİ'NİN GÜVENLİK GÖSTERİSİ
Arjantin: İşçiler her şeye rağmen Plaza de Mayo'da boy gösterdi
20 Aralık 2023
/haber/arjantin-isciler-her-seye-ragmen-plaza-de-mayo-da-boy-gosterdi-289604
Arjantin nereye gidiyor?
25 Kasım 2023
/yazi/arjantin-nereye-gidiyor-288390
KARANLIKLAR ÇAĞINA DÖNÜŞ KAYGISI
Milei Arjantin'de işe bilimsel kurumları kapatarak başlıyor
21 Kasım 2023
/haber/milei-arjantin-de-ise-bilimsel-kurumlari-kapatarak-basliyor-288198
'MİNİ TRUMP' OLARAK BİLİNİYOR
Arjantin'in yeni devlet başkanı Milei oldu
20 Kasım 2023
/haber/arjantin-in-yeni-devlet-baskani-milei-oldu-288184
Arjantinli aşırı sağcı lider Milei, diktatörlük dönemindeki kayıpları reddetti
3 Ekim 2023
/haber/arjantinli-asiri-sagci-lider-milei-diktatorluk-donemindeki-kayiplari-reddetti-285699
Sayfa Başına Git