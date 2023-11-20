Arjantin'in yeni devlet başkanı Milei oldu

Ekonomik kriz ve çift haneli enflasyonla debelenen Arjantin'de devlet başkanlığı seçimini popülist ve aşırı sağcı Javier Milei kazandı. Seçime katılım oranı, yüzde 76 olarak duyuruldu.

Sandıkların yüzde 94'ünden fazlasının açıldığı seçimin sonuçlarına göre, Özgürlük Gelişimi Partisi'nin (La Libertad Avanza) adayı Milei, oyların yüzde 55,82'sini alarak devlet başkanı seçilmeyi başardı.

"Peronist" ittifakı adayı ve mevcut Ekonomi Bakanı Sergio Massa ise oyların yüzde 44,17'sini aldı. Yenilgiyi kabul eden Vatan için Birlik adayı Massa, Milei'yi telefonla arayarak kutladı.

Milei: Küresel sosyalizme karşı mücadele edeceğim

Başkent Buenos Aires'teki Libertador Otel'de zafer konuşması yapan Milei, ülke tarihinde "yeni bir sayfa" açtıklarını söyledi ve ekledi:

"Çöküş modelinin sonu geldi, artık geriye dönüş yok. Nereden gelirse gelsin yeni Arjantin'e katılmak isteyen herkes memnuniyetle karşılanacak. Şiddete başvuranlara, düzeni bozanlara yer yok. Kanunları uygulamada amansız olacağız."

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hayranı olan Arjantinli politikacı, yozlaşmış düzen politikacılarını temizleyeceğini ve küresel sosyalizme karşı mücadele edeceğini ifade etti.

Arjantin'de 2027'ye kadar devlet başkanı görevini yürütecek olan Milei, 10 Aralık'ta görevi mevcut Devlet Başkanı Alberto Fernandez'den devralacak.

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Merkez Bankası'nı kapatma ve dolarizasyon vadetmişti

Javier Milei, seçim kampanyasında, Arjantin'in ekonomik sorunlarını aşmanın yolu olarak Arjantin Merkez Bankası'nı kapatmak ve para birimi olarak Arjantin Pesosu yerine ABD Doları kullanmayı vadetmişti.

"El Loco" (Çılgın Adam" lakaplı Milei; sağlık sistemini özelleştirmek, vergileri ve kamu harcamalarını büyük oranda azaltmak; sağlık, eğitim ve çevre bakanlıklarını kaldırmak, kürtaj haklarını sınırlamak, silah kontrolü ve organ nakli yasalarını gevşetmeyi istiyor.

Öte yandan, sağcı aday, tıpkı seçimleri kaybeden diğer sağcılar eski ABD Başkanı Donald Trump ve eski Brezilya Başkanı Jair Bolsonaro gibi, herhangi bir kanıt olmaksızın başkanlık seçimlerinin hileli olacağını ileri sürmüştü.

53 yaşındaki Milei'nin solun en çok tepkisini çeken yanıysa, çoğu solcu 30 binden fazla kişinin kaybedildiği 1976-1983 yılları arasındaki askeri diktatörlükte işlenen insanlık suçlarının kabul edilmesi konusunda Arjantin'de 40 yıldır var olan konsensüsü sorgulaması.

Arjantin'de Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu 22 Ekim'de yapılmış, ilk turda oyların yüzde 36,7'sini Sergio Massa ve yüzde 30'unu alan Javier Milei ikinci turda yarışmaya hak kazanmıştı.

Kaynak: AA, BBC, The Guardian ve Buenos Aires Times

(NT)