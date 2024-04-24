Arjantin halkı "onurlu yaşama hakkını" savunuyor

Arjantin'de yüzbinlerce öğrenciyi sokaklara döken "kamusal eğitime son verilmesi" hazırlıklarının yarattığı büyük tepkinin ardından Milei Hükümeti, "kamusal eğitime son verme" düşüncesi olmadığını üniversitelerin mali açıdan denetlenmesi dışında bir amaç gütmediklerini iddia etti.

Hükümet sözcüsü Manuel Adorni basın toplantısında, "Üniversiteleri kapatma saçmalığına da son verelim, özerklik gerekçesiyle üniversitelerin denetlenemeyeceği saçmalığına da son verelim." dedi: "Sizi denetlememiz gerekiyor, çünkü vatandaş bunu istiyor."

Yürüyüşlere Mileinin partisinden gençlerinden katılması konusunda hükümetin ne dşüşündüğünü soran bir haberciye sözcü "Muhtemelen gösteriye katılan ve son seçimlerde Cumhurbaşkanı'na oy veren insanlar vardır. Gerçek şu ki, bilmiyorum. Yürüyüşe kimin gittiğini, kimin gitmediğini oy açısından gözlemlemiyoruz." diye yanıt verdi.

Arjantin'de eğitim protestoları

Başkan Javier Milei'nin eğitim harcamalarında kısıntı önlemlerine yönelik olarak 23 Nisan'da Arjantin genelinde büyük gösteriler düzenlendi.

Başkan Javier Milei'nin radikal kemer sıkma önlemlerinin devlet üniversiteleri üzerindeki yıkıcı etkisine karşı yürüyüşe geçen yüzbinlerce öğrenci ve öğretim üyelerine ülkenin güçlü sendikaları ve muhalif siyasi partileri de destek verdi. Hafta başındaki gösteriler aşırı sağcı devlet bakanının Aralık 2023'te iktidara gelmesinden bu yana bu Güney Amerika ülkesinde gerçekleşen bir dizi protestoların en büyükleri arasında yer aldı.



Havadan çekilen görüntülerde başkent Buenos Aries'in merkezini saatlerce işgal eden bir insan denizinin kapladığı görülüyordu. Benzer sahneler ülkenin diğer kentlerinde de görüldü. Gösterileri düzenleyen kuruluşlar üniversiteleri kapanmanın eşiğine getirdiğini söyledikleri bütçe kesintilerinden geri adım atılması çağrısında bulundu.

Buenos Aires Üniversitesi, yalnızca başkentteki protestoya 500 bini aşkın insanın katıldığını söyledi.

Milei'nin "testere programı"

Milei, seçim kampanyası sırasında kamu harcamalarını azaltma ve ciddi ekonomik zorluklar karşısında "hükümeti küçültme" hedefini simgelemek amacıyla bir elektrikli testereyi kullanmıştı.

Kapitalizmi yaşatmak için kamuyu yoketmek anlamında kendisine "anarko-kapitalist" sıfatını takan Milei, ekonomiyi düzeltmek amacıyla bakanlıkları kapatıyor, kültür merkezlerinin finansmanını kesiyor, devlet çalışanlarını işten çıkarıyor ve sübvansiyonları kesiyor.

Pazartesi günü, ülke bütçesinin 2008'den bu yana ilk kez üç aylık dönemde "mali fazla" vermesini kutlayan Milei "radikal yaklaşım"ının faziletlerini savundu: "Siyasetin, sendikaların, medyanın ve çoğu ekonomik aktörün çoğunluğu bize karşıyken bile imkansızı mümkün kılıyoruz" dedi.

Arjantin'de nitelikli parasız eğitim

"doğuştan gelen bir hak" olarak görülüyor

Arjantin'deki eğitim sistemi Latin Amerika'nın en iyilerinden biri olarak kabul ediliyor. Ülkede kamu üniversiteleri ücretsizdir ve aralarında diğer Latin Amerika ülkelerinden gelen öğrencilerin de bulunduğu yaklaşık 2,2 milyon kişi kamu eliyle işletilen bu kurumlarda eğitim görüyor.

Ancak Milei, üniversiteleri öğrencilerin "beyninin yıkandığı" sosyalizmin kaleleri olarak hedefe koydu. Kemer sıkma politikası kapsamında Milei hükümeti kısa süre önce kamu üniversitelerinin bütçesini yüzde 71 oranında kesti. Bu "önlemler"e karşın Arjantin halen yaklaşık yüzde 290 ile dünyanın en yüksek enflasyon oranlarından birinin altında yaşıyor.

Üniversitelerin üç aylık ömrü kaldı

Nobel Ödülü sahibi bilim insanları ve birçok Arjantinli cumhurbaşkanının mezun olduğu Buenos Aires Üniversitesi (UBA) rektörü Ricardo Gelpi, "Bize sağlanan fon oranıyla yalnızca iki veya üç ay daha faaliyet gösterebiliriz" dedi.

Üniversitelerin, yetkilileri hükümet tedbirleri kapsamında kapatılmak zorunda kalabilecekleri ve yüz binlerce öğrencinin orta öğrenimden ötesine ulaşamayacakları konusundaki uyarıları ücretsiz ve nitelikli üniversite eğitimini doğuştan bir hak olarak gören ülkede büyük bir sarsıntı yarattı.

Nobel Barış Ödülü sahibi Esquivel:

"En büyükbaşarılarımızdan biri

kamuya açık özgür üniversite"

Nobel Barış Ödülü sahibi Adolfo Porez Esquivel, hükümet merkezi Casa Rosada önündeki mitingde, "Halkımızın en büyük başarılarından biri olan ve vazgeçmeyeceğimiz kamuya açık, özgür üniversiteyi savunuyoruz" dedi: "Onurlu yaşama hakkımızı savunuyoruz." (AEK)