Arjantin'deki orman yangınlarında 37 bin hektarlık alan yok oldu

Küresel iklim krizi ve insanların özensizliği nedeniyle Arjantin’de her yıl binlerce hektarlık ormanlık alan yok oluyor, ekosistem tahrip oluyor ve biyolojik çeşitlilik zarar görüyor.

Arjantin ulusal basınında çıkan haberlere göre, ülkenin önemli turistik bölgelerinden Patagonya’daki iki milli parkta başlayan orman yangınlarında şu ana kadar 37 bin hektarlık alan kül oldu.

Yangınlar, bölgedeki kuraklık ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle hızla yayıldı.

“12 farklı yapı var”

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Devlet Başkanı, bölgemizdeki afetlerle daha iyi mücadele edebilmek amacıyla Ulusal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Federal Acil Durum Ajansı'nın kurulmasına karar verdi,” dedi.

Arjantin Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich de ajansın önemine vurgu yaparak şu değerlendirmede bulundu:

“Şu anda yalnızca ulusal düzeyde acil durumlar, afetler, yangınlar veya sellere karşı mücadele eden 12 farklı yapı bulunuyor. Bu ajans, ulusal topraklarda meydana gelen acil durumların her birine gerçek zamanlı ve etkin şekilde müdahale edilmesini sağlayacak.” (TY)