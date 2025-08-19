ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 19 Ağustos 2025 15:46
 ~ Son Güncelleme: 19 Ağustos 2025 15:56
2 dk Okuma

Arjantin'de gözaltında kaybedilenlerin yakınları Netanyahu'nun tutuklanmasını istedi

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama kararı, Roma Statüsü’ne taraf olan Arjantin’in yasal sorumluluklarını gündeme getirdi. Netanyahu, Milei'nin garantörlüğünde 7-10 Eylül'de Arjantin'i ziyaret edecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Arjantin'de gözaltında kaybedilenlerin yakınları Netanyahu'nun tutuklanmasını istedi
Fotoğraf: Amos Ben-Gershom / GPO

Arjantin’de insan hakları örgütleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Arjantin’e planladığı ziyaret öncesinde, "soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Arjantin basınında çıkan habere göre, Plaza de Mayo Kurucu Hattı Anneleri, Barış ve Adalet Hizmeti (Serpaj), Politik Nedenlerle Kaybolan ve Tutuklananların Aileleri ve Arjantin İnsan Hakları Ligi, Netanyahu’nun "soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar" işlediği iddiasıyla mahkemeye suç duyurusu yaptı.

Netanyahu'nun 7-10 Eylül'de Arjantin'e yapacağı ziyarette Devlet Başkanı Javier Milei'nin de söz konusu suç politikasının ortağı olacağı belirtilen suç duyurusunda, İsrail hükümetinin, Filistin halkına yönelik sistematik yok etme politikası ve yaşama hakkı, insan onuru ve halkların kendi kaderini tayin etme hakkını ihlal ettiği vurgulandı.

Suç duyurusunda, şu ifadelere yer verildi:

"Arjantin halkı ve insan hakları örgütleri, kitlesel suçların ne anlama geldiğini bizzat deneyimledi. Gazze'nin işgalinden bu yana on binlerce kişi İsrail güçlerinin bombardımanı sonucu hayatını kaybetti. Bir milyondan fazla insan yerinden edildi. İsrail hükümeti, İlaç, gıda ve insani yardımların girişini engelledi. İsrail'in ablukası tüm Gazze'yi olumsuz etkiliyor."

Netanyahu’ya karşı ceza mahkemesinde yapılan suç duyurusunun başta Nobel Barış Ödülü sahibi Adolfo Perez Esquivel olmak üzere birçok insan hakları örgütü temsilcisi tarafından desteklendiği bilgisi paylaşıldı.

Arjantin'de en son 12 Ağustos'ta Devlet Çalışanları Derneği (ATE) ile Kimlik ve Adalet için Unutma ve Sessizliğe Karşı Çocuklar Derneği (H.I.J.O.S.), Netanyahu’nun Filistin’e karşı "savaş suçları" ve "soykırım" suçunu işlediği iddiasıyla tutuklanması talebiyle başkent Buenos Aires’teki federal mahkemeye suç duyurusunda bulunmuştu.

Arjantin Roma Statüsü’ne taraf

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), 21 Kasım 2024’te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında "savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar” gerekçesiyle tutuklama kararı çıkardı. İddialar arasında, kuşatma altındaki Gazze’de "sivil nüfusu açlıkla silah olarak hedef alma", "cinayet", "zorla tasfiye" ve diğer insanlık dışı eylemler yer alıyor.

Arjantin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kuruluş anlaşması olan Roma Statüsü’ne 8 Şubat 2001’de onay vererek taraf oldu.

Bu nedenle Arjantin hâlihazırda UCM’nin yargılama yetkisine bağlı olan bir ülke olarak; Netanyahu’nun ziyaretinde, mahkemenin tutuklama kararına yasal olarak uymakla yükümlü bulunuyor. Ancak Arjantin Başkanı Milei, Netanyahu’ya tutuklanmayacağının garantisini veriyor.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Gazze Arjantin Javier Milei netanyahu plaza de mayo anneleri
ilgili haberler
NETANYAHU GAZZE İŞGALİ İÇİN BASTIRIYOR
Gazze'nin topyekün işgali İsrail'e uzun sürecek bir ayaklanmaya da mal olabilir
6 Ağustos 2025
/haber/gazze-nin-topyekun-isgali-israil-e-uzun-surecek-bir-ayaklanmaya-da-mal-olabilir-310190
ABD’den Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne İsrail yaptırımı
10 Ocak 2025
/haber/abdden-uluslararasi-ceza-mahkemesine-israil-yaptirimi-303528
Orbán, UCM kararına rağmen Netanyahu'yu davet edeceğini açıkladı
22 Kasım 2024
/haber/orban-ucm-kararina-ragmen-netanyahu-yu-davet-edecegini-acikladi-302076
UCM'den, Netanyahu ve Gallant hakkında yakalama kararı
21 Kasım 2024
/haber/ucm-den-netanyahu-ve-gallant-hakkinda-yakalama-karari-302042
Filistin: UCM’nin İsrailli yetkilileri yargılama yetkisi var
7 Ağustos 2024
/haber/filistin-ucmnin-israilli-yetkilileri-yargilama-yetkisi-var-298302
UCM, İsrailli yetkililer hakkında tutuklama kararı çıkarmaya hazırlanıyor
30 Nisan 2024
/haber/ucm-israilli-yetkililer-hakkinda-tutuklama-karari-cikarmaya-hazirlaniyor-294808
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
NETANYAHU GAZZE İŞGALİ İÇİN BASTIRIYOR
Gazze'nin topyekün işgali İsrail'e uzun sürecek bir ayaklanmaya da mal olabilir
6 Ağustos 2025
/haber/gazze-nin-topyekun-isgali-israil-e-uzun-surecek-bir-ayaklanmaya-da-mal-olabilir-310190
ABD’den Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne İsrail yaptırımı
10 Ocak 2025
/haber/abdden-uluslararasi-ceza-mahkemesine-israil-yaptirimi-303528
Orbán, UCM kararına rağmen Netanyahu'yu davet edeceğini açıkladı
22 Kasım 2024
/haber/orban-ucm-kararina-ragmen-netanyahu-yu-davet-edecegini-acikladi-302076
UCM'den, Netanyahu ve Gallant hakkında yakalama kararı
21 Kasım 2024
/haber/ucm-den-netanyahu-ve-gallant-hakkinda-yakalama-karari-302042
Filistin: UCM’nin İsrailli yetkilileri yargılama yetkisi var
7 Ağustos 2024
/haber/filistin-ucmnin-israilli-yetkilileri-yargilama-yetkisi-var-298302
UCM, İsrailli yetkililer hakkında tutuklama kararı çıkarmaya hazırlanıyor
30 Nisan 2024
/haber/ucm-israilli-yetkililer-hakkinda-tutuklama-karari-cikarmaya-hazirlaniyor-294808
Sayfa Başına Git