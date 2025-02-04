Arjantin Başkan'a karşı "çeşitliliği" savunmak için ayağa kalktı

Binlerce Arjantinli hafta sonu toplumsal çeşitliliğin tanınması için büyük mücadelelerle elde edilmiş kazanımları savunmak ve Başkan Javier Milei'nin son günlerdeki, "farkındalık" karşıtı (anti-"woke") söylemlerini protesto etmek için Başkent Buenos Aires sokaklarındaydı.

Gökkuşağı bayrağının ardında rengarenk yürüyüşe katılanlar başkanlık binasının bulunduğu Plaza de Mayo meydanına "Geri dönmek yok" pankartlarıyla girdiler.

AFP'nin haberine göre, yürüyüş, kadın ve LGBTQ+ hakları savunucularınca güçlü işçi sendikaları ve muhalefetin desteğiyle düzenlendi.

Protestoların hedefinde kendisini "anarko-kapitalist" (piyasaya sıfır devlet müdahalesi yanlısı) olarak tanımlayan Milei'nin Davos Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı ve "farkındalık ideolojisinin zihinsel virüsü"ne yönelik saldırıları vardı.

Milei Davos'ta ayrıca toplumsal cinsiyet içericiliğine karşı çıkan sosyal muhafazakarların kullandıkları terimle "radikal feminizm" ve "toplumsal cinsiyet ideolojisi"ne de saldırmıştı.

Milei kabinesi, Başkanlarının "kötü niyetli yorumlar"a kurban gittiğini ileri sürse de Davos'taki konuşmaları, Arjantin sağı da dahil olmak üzere yurt içinde öfkeyle karşılanmıştı.

Milei'nin tutumuna karşı İsviçre'nin kadın ve LGBTQ+ hakları savunucuları ve antifaşist topluluklar da hafta sonu Davos'ta Milei'ye yönelik protestolar için sokaklara çıktı.

Davos Dünya Ekonomik Forumu'nda konuştuğu panel kayıtlarının forumun resmi sitesi weforum.org'da yer alan çözümlerine göre Milei'nin Arjantin'i ayağa kaldıran konuşmasının başlıca eksenleri şöyleydi:

"Radikal feminizm en iyicil haliyle bile gereksizdir"

"Radikal feminizm, eşitlik kavramının çarpıtılmasıdır. En iyicil haliyle bile gereksizdir; çünkü Batı'da yasa önünde eşitlik zaten mevcuttur. Geriye kalan her şey ayrıcalık arayışıdır; radikal feminizmin gerçekte aradığı şey de budur; nüfusun yarısını diğer yarısına karşı kışkırtmak, oysa ikisi de aynı tarafta olmalıdır."

"Kadın cinayetine kadın cinayeti denmemesi gerekir"

"[...] birçok sözde medeni ülkede, bir kadını öldürürseniz buna kadın cinayeti denmesinin normalleştirildiği noktaya bile geldik. Ve bu, sadece kurbanın cinsiyetine dayanarak bir erkeği öldürmenizden daha ciddi bir cezayı beraberinde getirir; yasal olarak bir kadının hayatını bir erkeğin hayatından daha değerli hale getirir."

"Cinsiyet temelli ücret ayrımı yok, sadece erkekler daha yüksek ücretli işleri seçiyor"

"Cinsiyete dayalı ücret farkının bayrağını taşıyorlar. Ancak verilere baktığınızda, aynı iş için eşitsizlik olmadığı, bunun yerine çoğu erkeğin çoğu kadından daha iyi maaş veren meslekleri seçme eğiliminde olduğu açıkça görülüyor."

"'Farkındalıkçılık' virüsü batı medeniyetinin değerlerini alt üst ediyor"

"Farkındalıkçılık, Amerika Birleşik Devletleri'nde, genellikle ilerici veya sol görüşlü siyasi hareketler tarafından onaylanan, cinsiyete, ırka ve cinsel yönelime dayalı politikaları ifade etmek için ortaya atılan bir terimdir.

"Son birkaç yıldır Batı medeniyetinin değerlerini altüst eden farkındalık ideolojisi virüsünü ortadan kaldırmalıyız."

"'Farkındalıkçılık' çevreciliği çarpıtıyor"

"'Farkındalıkçılık' ayrıca uğursuz radikal çevrecilikte ve iklim değişikliği gündeminde de kendini gösteriyor. Gezegenimizi gelecek kuşaklar adına korumak sağduyu meselesidir. Kimse bir çöplükte yaşamak istemez. Ancak 'farkındalıkçılık' bir kez daha bu temel fikri çarpıtmayı başardı."