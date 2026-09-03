Aristotelis Chantzis 73 gün sonra yeniden Prosfygika’da

Yunanistan’ın başkenti Atina’da, 1930’larda Anadolu ve Ege’den gelen mülteciler için inşa edilen ve bugün farklı toplumsal grupların yaşadığı kolektif bir yaşam alanı olan Prosfygika (Mülteci Evleri), son aylarda tahliye ve yeniden geliştirme planlarına karşı yürütülen direnişle gündemdeydi.

Topluluğun sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlara göre, direnişin öznelerinden Aristotelis Chantzis, 73 günlük hastane tedavisinin ardından dün (2 Eylül) mahallesi Prosfygika’ya döndü.

Prosfygika’ya yönelik planlara karşı 5 Şubat’ta başlattığı açlık grevini 24 Haziran’a kadar 140 gün sürdüren Chantzis, akşam saatlerinde Prosfygika’da topluluk üyeleri, arkadaşları ve dayanışma gösterenler tarafından karşılandı.

Chantzis, dönüşünün ardından yaptığı konuşmada, “İlk büyük zafer, açlık grevinin başlamasıydı. Bu kolektif bir mücadeleydi ve bu nedenle başarıya ulaştı” dedi.

Mücadelede herkesin topluluğun bir parçası olarak kendi rolünü üstlendiğini belirten Chantzis, 1 Mayıs’ta kendisine destek olmak için açlık grevine başlayan Suzon Doppagne başta olmak üzere, Atina’da ve hastane önlerinde dayanışmayı sürdüren ve direnişin sesini uluslararası kamuoyuna taşıyan herkese teşekkür etti.

PROSFYGIKA AÇLIK GREVİ 92. GÜNÜNDE Aristotelis Chantzis: Fikirler tahliye edilemez

Ne olmuştu? Atina’nın Alexandras Caddesi üzerindeki sekiz bloktan oluşan Prosfygika, 1933-1935 yıllarında Anadolu ve Ege’den gelen mültecileri barındırmak amacıyla inşa edildi. Bölgede kolektif örgütlenme süreci 2010’dan itibaren şekillenirken, “İşgal Edilmiş Mülteci Evleri (Prosfygika) Topluluğu” (SY.KA.PRO) 2012’de kuruldu. Haziran 2025’te Attika Bölge Yönetimi, Yunanistan Kültür Bakanlığı ve Kamu İstihdam Servisi (DYPA) arasında Prosfygika’daki sekiz bloktan ilk dördünün restorasyonu ve yeniden geliştirilmesine ilişkin bir program anlaşması imzalandı. Prosfygika Topluluğu, planın mevcut sakinlerin tahliyesine yol açacağını ve hazırlık sürecinde sakinlerle istişare edilmediğini belirterek anlaşmaya karşı çıktı. Prosfygika Topluluğu, 2026’nın başından itibaren planın tahliye riskini somutlaştırdığını belirterek direnişini yoğunlaştırdı. Aristotelis Chantzis 5 Şubat’ta süresiz açlık grevine başladı, Suzon Doppagne ise 1 Mayıs’ta destek açlık grevine katıldı. Sağlık durumu kritik aşamaya gelen Chantzis, 22 Haziran’da ambulansla Atina’daki G. Gennimatas Hastanesi’ne kaldırıldı. Daha sonra Evangelismos Hastanesi yoğun bakım ünitesine sevk edildi. Chantzis’in sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Atina Belediye Başkanı Haris Doukas, taraflar arasında acil diyalog kurulması çağrısında bulundu. Atina Belediye Meclisi de 24 Haziran’da, Attika Bölge Yönetimi’ne program anlaşmasının uygulanmasını durdurma çağrısı yapan ve taraflar arasında diyalog kurulmasını isteyen karar metnini oy çokluğuyla kabul etti. Kararda, bölgeye yönelik şiddet içeren bir müdahaleye karşı çıkıldığı da belirtildi. Prosfygika Topluluğu, temel taleplerinin önemli ölçüde karşılandığını açıklayarak 24 Haziran’da Chantzis ve Doppagne’nin açlık grevlerinin sona erdirildiğini duyurdu. Chantzis 140, Doppagne ise 55 gün açlık grevi yaptı.

(YF/VC)