Arınç, Demirtaş ve Kavala’yı ziyaret edecek: Siyasi gösteri değil, vicdani bir duruş

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, 11 Kasım Salı günü Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’yı cezaevinde ziyaret edeceğini duyurdu.

Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi Türkiye için hayırlı olacaktır

Arınç, X hesabından yaptığı açıklamada Kasım 2020’de Habertürk ekranlarında yaptığı konuşmayı hatırlattı, "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’nın yargı süreçlerine ilişkin düşüncelerimi açık yüreklilikle ifade etmiştim. Tutukluluk cezaya dönüşmemelidir. Her iki isim de tahliye edilmelidir" dediğini belirtti.

"Terörist ve hain diyenler oldu"

Arınç, açıklamasının ardından başta Devlet Bahçeli olmak üzere pek çok kesimden hak etmediği ağır ifadeler, yakıştırmalar ve iftiralar geldiğini söyledi. Arınç, o günlerde yaşananlardan dolayı Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini hatırlattı. "O gün bana 'terörist' diyenler, 'hain' diyenler oldu. Bu saldırılar sadece şahsıma değil, vicdanına ve adalet duygusuna sahip herkese yönelmişti" dedi.

"Bahçeli’nin beyanı kıymetli"

Arınç, beş yıl sonra aynı sözleri Bahçeli’nin ağzından duymanın kendisini şaşırtmadığını ama düşündürdüğünü ifade etti, "Sayın Bahçeli’nin 'yargı kararlarına uyulmalıdır' şeklindeki bugünkü beyanı elbette kıymetlidir. Geldiği nokta, beş yıl önce benim durduğum noktadır" dedi.

Arınç, yıllardır Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının mutlaka uygulanması gerektiğini söylediğini belirterek, "Bu bizim anayasal mükellefiyetimizdir. Sayın Bahçeli’nin bugün bu noktaya gelmiş olmasını da önemli bir gelişme olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

"Organize bir şekilde itibarsızlaştırıldım"

Ancak Arınç, bu değişimin o günlerde kendisine yöneltilen ağır sözlerin üzerini örtmediğini vurguladı:

"O günlerde bizzat en tepeden başlayıp en aşağıya kadar organize bir şekilde hakaret dolu cümlelerle beni hedefe koyarak itibarsızlaştırdılar, kişilik haklarımı zedelediler ve bazı kesimlerde nefret objesi haline getirdiler."

Kul hakkına büyük önem veren bir insan olduğunu belirten Arınç, "O günlerde yapılan haksızlıkların, organize bir şekilde söylenen ağır ve kırıcı sözlerin bir kul hakkı oluşturduğuna inanıyorum" diye ekledi.

"Samimi bir özürle temizlenir"

Arınç, "Bu hak, ancak samimi bir özürle temizlenir. Eğer bir özür dilenirse, hakkımı helal ederim. Aksi halde bu hakkı öbür dünyaya da götürürüm" dedi. Arınç, 11 Kasım Salı günü daha önce Adalet Bakanlığı’ndan izin alarak planladığı bir ziyaret kapsamında Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’yı cezaevinde ziyaret edeceğini açıkladı.

"Siyasi gösteri değil"

Devamında şunları söyledi:

"Bu ziyaret, bir siyasi gösteri değil; insani ve vicdani bir duruşun ifadesidir. Dilerim ki o güne kadar adalet tecelli eder ve her iki ismi de cezaevinde değil, evlerinde, aileleriyle birlikte ‘geçmiş olsun’ diyerek ziyaret ederim.

"O gün bana karşı yürütülen kampanya, sadece bir siyasi hesaplaşma değil; bir insanı, düşüncelerinden dolayı itibarsızlaştırma çabasıydı. Bugün yaşanan gelişmeler, hakikatin er geç ortaya çıkacağını bir kez daha göstermiştir. Adaletin terazisi şaşmaz, yeter ki elimizle eğip bükmeyelim. Ve hiçbir siyasi hesap, bir kul hakkının üzerini örtmez."

