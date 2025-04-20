Arınç: Belediye başkanlarının tutuklanması yanlış

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, TV100'de yayımlanan programda kayyım atamalarını ve tutuklamaları eleştirdi, Can Atalay ile ilgili olarak "Okunmuştur, iş bitmiştir. Bundan sonra gereği yapılmalıdır" dedi.

Bülent Arınç, Talat Atilla'nın sorusu üzerine Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ile ilgili olarak, "Demirtaş için de demiştim. Esenyurt’tan başlayarak hepsi için yargılamalarda önce iddianame yazılır, suça mahkeme karar verir. Ondan sonra tutuklama ve benzeri hususlar değerlendirilir. Bir büyükşehir belediye başkanının tutuksuz yargılanması esas olmalı” dedi.

Arınç İmamoğlu’nun ve diğer belediye başkanlarının tutuklanmasını da eleştirerek "Siyasi tutukluluk hiç olmamalı. Demirtaş için de demiştim. Esenyurt’tan başlayarak hepsi için yargılamalarda önce iddianame yazılır, suça mahkeme karar verir. Ondan sonra tutuklama ve benzeri hususlar değerlendirilir. Bir büyükşehir belediye başkanının tutuksuz yargılanması esas olmalı" diye konuştu.

22. dönemde Meclis Başkanlığı görevini de yapan Arınç TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'a ilişkin Anayasa Mahkemesi kararını TBMM'de okutmasına ilişkin de Arınç, "Okunmuştur, iş bitmiştir. Bundan sonra gereği yapılmalıdır" dedi.

(Mİ)