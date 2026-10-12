Arîn Kültür Sanat Öğrenci Derneği açıldı

Arîn Kültür Sanat Öğrenci Derneği, İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan İskenderpaşa Mahallesi’nde açılışlarını gerçekleştirdi. Açılışa öğrencilerin yanı sıra çok sayıda kişi de katıldı. Yöresel kıyafetleriyle açılışa katılan gençler, zılgıt ve alkışlarla halaya durdu.

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"Sanat bir halkın varlığıdır"

Açılış töreninde ilk olarak konuşan İstanbul Barış Anneleri Meclisi üyesi Feleknaz Karabaş, “Siz gençlerin diliniz ve kültürünüze sahip çıkmanız onur verici. Gençler, olmazsanız bizler eksik kalıyoruz. Dil, kültür ve sanat bir halkın varlığıdır. Varlığımıza sahip çıkalım” dedi.

Ardından basın metnini Arîn Kültür Sanat Öğrenci Derneği’nin yöneticisi Melisa Çelik okudu. Melisa Çelik, öğrencilerin özgürce kendilerini ifade edebilecekleri alanların yetersizliğine dikkati çekerek eğitim kurumlarındaki baskı mekanizmalarının öğrencileri edilgenleştirdiğini belirtti.

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Gençlerin toplumsal yaşama aktif katılımını destekleyecek alternatif alanların oluşturulmasının önemine vurgu yapan Melisa Çelik, şunları söyledi: “Toplumun kültürel, bilimsel ve sosyal alanındaki nitelikli gelişimini karşılaması gereken eğitim kurumları, özelde iktidarların ve genelde kapitalist modernitenin itaatkâr ve edilgen kitlesini oluşturmaya çalışmaktadır. Biz öğrenciler olarak bu dayatmayı reddediyor ve alternatifini geliştirmek için de bugün burada bir araya geliyoruz."

"Birlikte kazanacağız"

Barış ve Demokratik Toplum Süreci’ne değinen Melisa Çelik, “Bu süreç biz öğrencilere büyük sorumluluklar yüklemektedir. Bu sorumluluğun bir sonucu olarak burada inşa edeceğimiz komünler sürece katkı sunacaktır. Barışın toplumsallaşmasında ve öğrencilerin özne haline gelmesinde büyük rol oynayacaktır. Bin adımlık yolun yeni bir adımını bugün hep birlikte atıyoruz. Burası emeklerimizin umuda, umutlarımızın da geleceğe dönüşeceği mekan olacaktır. Hep birlikte yürüyeceğiz, hep birlikte kazanacağız” ifadelerine yer verdi.

(FY)