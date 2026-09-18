Arif Güran, Narin için adalet yürüyüşüne başlayacak

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesindeki Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos 2024’te kaybolan ve cesedi 19 gün sonra bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın davasının ardından Güran ailesinin yaşadığı mağduriyet devam ediyor.

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Güran ailesinin avukatı Onur Akdağ, Narin cinayetinde adaletin sağlanması ve gerçek faillerin bulunması için baba Arif Güran’ın adalet yürüyüşüne başlayacağını duyurdu.

"Acılı babanın çığlığına sessiz kalmayın"

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Ailenin avukatı Onur Akdağ’ın dün (17 Eylül) sosyal medya X hesabında yaptığı paylaşımda adalet yürüyüşünne ilişkin şunları söyledi:

"19 Eylül 2026 Cumartesi günü gündüz saat 11.00’da kızının mezarı başında basın açıklamasının ardından tek başına adalet yürüyüşüne başlayacak . Bir babanın adımları sadece yolları değil, vicdanları da aşındırıyor. Katledilen kızının hakkı ve tarafsız, adil bir yargılama için yollara düşen acılı bir babanın çığlığına sessiz kalmayın.”

"Külliye'de sonra erecek"

Avukat Akdağ, yürüyüşe ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Arif Güran, yürüyüşüne Diyarbakır çıkışında başlayacak. 40 günlük bir yürüyüş olacak. Diyarbakır'da başlayacak yürüyüş Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sona erecek."

ARİF GÜRAN BİRİCİK KIZI #NARİN'İN ADALETİ İÇİN DİYARBAKIR'DAN ANKARA KÜLLİYE'YE YÜRÜYECEK.



19 Eylül 2026 Cumartesi günü gündüz saat 11.00'da kızının mezarı başında basın açıklamasının ardından tek başına adalet yürüyüşüne başlayacak .



Bir babanın adımları sadece yolları… pic.twitter.com/e6k60QqIwq — AV. ONUR AKDAĞ (@avonurakk) September 17, 2026

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Ne olmuştu? Diyarbakır’da Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeni, arama çalışmalarının 19’uncu gününde 8 Eylül’de dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığında 3 taşla kapatılıp çalılıklarla gizlenmiş halde bulundu. Narin Güran’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ile güvenlik kamerası görüntülerinden Narin’in cansız bedenini kırmızı bir araçla dere bölgesine götürdüğü belirlenen komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. 28 Aralık 2024’te görülen davanın 2’nci duruşmasında mahkeme Salim, Yüksel ve Enes Güran’a ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Nevzat Bahtiyar’a ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan verilen 4,5 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 16 Nisan’da yeniden görülen duruşmada Nevzat Bahtiyar’a ‘Nitelikli olarak çocuğu kasten öldürmeye yardım’ suçundan takdiri indirim olmaksızın 17 yıl hapis cezası verildi.

(FY)