Arif Erkin Güzelbeyoğlu kimdir?

1 Eylül 1935’te Antep'te doğan Arif Erkin Güzelbeyoğlu, tiyatro, sinema, müzik ve mimarlık alanlarında üretken ve çok yönlü bir kariyere sahipti.

Gaziantep Lisesinde okurken Molière’in Hastalık Hastası oyununda sahneye çıkarak sanat hayatına adım attı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Devlet Opera ve Balesi’nde müzik eğitimi aldı, İstanbul Radyosu’nda solist ve korist olarak görev yaptı.

Tiyatro sahnesinde Gülriz Sururi–Engin Cezzar Tiyatrosu’nda yer aldı; Haldun Taner’in Zilli Zarife ve Vatan Kurtaran Şaban oyunlarının müziklerini besteledi. Dostlar Tiyatrosu’nun kurucularındandı ve ilk yıllarda sahnelenen tüm oyunların müziklerini yaptı.

Televizyon dizilerinde İkinci Bahar’da “Zülfikar Ağa”, Yabancı Damat’ta “Memik Dede” rolleriyle tanındı.

Ayrıca Bizimkiler, Canım Ailem, Muhteşem Yüzyıl ve Doksanlar gibi yapımlarda da rol aldı.

Mimar olarak uzun yıllar İstanbul Belediyesinde çalıştı; Beşiktaş Belediyesinde İmar Müdürü ve Teknik Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Müzik alanında ise Umut, Karakolda Ayna Var, Gramafon Avrat ve Bizimkiler gibi yapımların müziklerine imza attı. Umut filmiyle 1969 Adana Altın Koza Film Festivali’nde “En İyi Müzik” ödülünü kazandı.

(NÖ)