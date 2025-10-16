ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KİM
Yayın Tarihi: 16 Ekim 2025 13:51
 ~ Son Güncelleme: 16 Ekim 2025 14:05
1 dk Okuma

Arif Erkin Güzelbeyoğlu kimdir?

'Yabancı Damat' dizisinde oynadığı 'Memik Dede' rolüyle uzun yıllar akıllarda yer edinen usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Arif Erkin Güzelbeyoğlu kimdir?

1 Eylül 1935’te Antep'te doğan Arif Erkin Güzelbeyoğlu, tiyatro, sinema, müzik ve mimarlık alanlarında üretken ve çok yönlü bir kariyere sahipti.

Gaziantep Lisesinde okurken Molière’in Hastalık Hastası oyununda sahneye çıkarak sanat hayatına adım attı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Devlet Opera ve Balesi’nde müzik eğitimi aldı, İstanbul Radyosu’nda solist ve korist olarak görev yaptı.

Tiyatro sahnesinde Gülriz Sururi–Engin Cezzar Tiyatrosu’nda yer aldı; Haldun Taner’in Zilli Zarife ve Vatan Kurtaran Şaban oyunlarının müziklerini besteledi. Dostlar Tiyatrosu’nun kurucularındandı ve ilk yıllarda sahnelenen tüm oyunların müziklerini yaptı.

Televizyon dizilerinde İkinci Bahar’da “Zülfikar Ağa”, Yabancı Damat’ta “Memik Dede” rolleriyle tanındı.

Ayrıca Bizimkiler, Canım Ailem, Muhteşem Yüzyıl ve Doksanlar gibi yapımlarda da rol aldı.

Mimar olarak uzun yıllar İstanbul Belediyesinde çalıştı; Beşiktaş Belediyesinde İmar Müdürü ve Teknik Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Müzik alanında ise Umut, Karakolda Ayna Var, Gramafon Avrat ve Bizimkiler gibi yapımların müziklerine imza attı. Umut filmiyle 1969 Adana Altın Koza Film Festivali’nde “En İyi Müzik” ödülünü kazandı.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Arif Erkin Güzelbeyoğlu haldun taner umut muhteşem yüzyıl
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git