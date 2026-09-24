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YT: Yayın Tarihi: 24.09.2026 11:34 24 Eylül 2026 11:34
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.09.2026 11:57 24 Eylül 2026 11:57
Okuma Okuma:  2 dakika

Ari Aliciyan’dan Khachatur Avetisyan’ın 100. yılına özel albüm

Besteci, ve piyanist Ari Aliciyan, Ermeni besteci Khachatur Avetisyan’ın doğumunun 100. yılı için hazırladığı “A Centenary Tribute” albümünü yayımlıyor. Sekiz eserden oluşan albümde Aliciyan’ın Avetisyan’a ithaf ettiği özgün bir beste de bulunuyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Ari Aliciyan’dan Khachatur Avetisyan’ın 100. yılına özel albüm
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Ari Aliciyan, Ermeni müziğinin önemli bestecilerinden Khachatur Avetisyan’ın müzikal mirasını yeni düzenlemelerle ele aldığı “Khachatur Avetisyan — A Centenary Tribute | 1926–2026” albümünü dinleyicilerle buluşturuyor.

Albümde Aliciyan piyanoda; Marianna Gevorgyan ve Sevan Inyapan kanunda, Sercan Halili klasik kemençede, Altuğ Öncü ise udda yer alıyor. Farklı çalgıların bir araya geldiği çalışma, Avetisyan’ın eserlerini yeni tınılar ve yorumlarla yeniden ele alıyor.

Toplam sekiz eserden oluşan albümde, Aliciyan’ın besteciye ithafen yazdığı “Romance for Khachatur Avetisyan” adlı özgün eser de bulunuyor. Proje, Avetisyan’ın doğumunun 100. yılında bestecinin müziğine ve mirasına bir saygı duruşu niteliği taşıyor.

Khachatur Avetisyan kimdir?

Khachatur Avetisyan, 14 Nisan 1926’da o dönem Leninakan adıyla anılan, bugün Ermenistan sınırları içindeki Gümrü’de doğdu. Besteci ve kanun icracısı olan Avetisyan, kanun için eserler besteledi; çalgının icra geleneğinin gelişmesine katkıda bulundu. 1951’de Berlin’de düzenlenen Uluslararası Gençlik Festivali’nde kanun icracılığıyla ödül kazandı.

1958’de Ermenistan Devlet Dans Topluluğu’nun müzik yönetmenliğini üstlendi; daha sonra Tatul Altunyan Devlet Şarkı ve Dans Topluluğu’nda görev yaptı. 1978’de Komitas Devlet Konservatuvarı’nda Ermeni halk müziği çalgıları ve vokal performans bölümünü kurdu ve yaşamının sonuna dek burada ders verdi. Kanun konçertolarının yanı sıra şarkılar, orkestra eserleri, film ve tiyatro müzikleri besteledi. Avetisyan, 27 Haziran 1996’da Erivan’da yaşamını yitirdi.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
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