Arhavi maden istemiyor: Vaminon!*

Vaminon Hareketi, Artvin’in Arhavi ilçesinde yapılmak istenen maden arama faaliyetlerine karşı bugün ilçede yürüyüş düzenledi.

Arhavi Balıklı Köyü’nde saat 11.00’da başlayan yürüyüş, 17.00’da Arhavi Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu.

Arhavi’ye bağlı köylerden yüzlerce yurttaşın katıldığı yürüyüşte sık sık “Köyümüzde maden istemiyoruz” ve “Vaminon” sloganları atıldı.

“Köylerimizde yaşayamayacağız”

Yürüyüşte okunan basın açıklaması özetle şöyle:

“Arhavililer, köylerimiz tarihimizde görülmemiş bir tehditle karşı karşıya: Maden. Maden şirketi doğrudan yaşadığımız ortama saldıracak. Analarımız atalarımız neden bu köylerde yurt tutmuştu? Ormanların kucağında olduğu için, sulak olduğu için, huzurlu olduğu için. Güzel olduğu için.

“Şimdi bu güzellikleri yok edecek, yıkacak bir işe girişmek istiyorlar: Maden! Maden suyumuza el koyacak, derelerimizi zehirleyecek, ormanımızı kazıyacak, çiçeklerimizi solduracak, geçim kaynağımız çaylıkları tahrip edecek, ürünlerin verimini de, kalitesini de düşürecek. Köylerimizde yaşayamayacağız.

“Arhavi’nin yüzde 71’i madenlere ruhsatlı”

“Saldırı sadece 10 köyü kapsamıyor, madenin zararlı etkileri hemen yayılıyor. Zaten hiçbir maden sahası başladığı alanla sınırlı da kalmıyor, genişliyor. Yani bütün köylerimiz, hatta komşu ilçelerin köyleri de tehdit altında. Unutmayın, Artvin ve ilçelerinin yüzde 71'i madenlere ruhsatlı. Maden şirketleri kıyı şeridindeki ilçelere Arhavi'den girmek istiyor, onları Arhavi'de durdurmalıyız.

“Bütün bu kötülükleri ‘ülke menfaati’ diye yutturmaya çalışıyorlar. Bu bir kandırmaca. Parayı maden şirketleri kazanıyor, devlete de çok az bir pay veriyorlar. Ayrıca vergi indirimlerinden, vergi aflarından, teşviklerden yararlanıyorlar. Biz fakirleşirken onlar zenginleşiyor. Ekonomik kriz bizim alım gücümüzü eritip dururken, onlar paralarına para katıyor. Bazılarımızın ağzına bir parmak bal çalacaklar belki, istimlak parası verecekler, rüşvet verecekler, iş vadedecekler. Bunlar da kandırmaca ve arkası gelmeyecek kazançlar.

“Birkaç kişi parasına para katacak diye fakirleşmek, köylerimizden olmak istemiyoruz. Maden şirketi kazanacak, biz köylerimizi kaybedeceğiz. Hayır, bunu kabul etmiyoruz. Arhavi maden istemiyor. Vaminon!”

Arhavi’nin dokuz, Hopa’nın ise bir köyünü kapsayan 1930 hektarlık alanın maden arama ihalesini 27 Temmuz 2024’te Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır A.Ş. kazandı. Rize’nin İkizdere ilçesinin Eşkencedere Vadisi'ni taş ocağıyla talan eden Cengiz Holding, Karadeniz Sahil Yolu'nun bir kısmı, Trabzon ve Artvin'de baraj, Murgul'da maden ihaleleri, denize dolgu yapma usulüyle inşa ettiği Ordu-Giresun ve Rize-Artvin havalimanları gibi birçok ekolojik yıkıma imza atmıştı.

* Lazca “İstemiyorum” anlamına gelen kelime. (TY)