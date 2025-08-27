Argonotlar yayınını askıya aldı, Mesut Süre programdan çıkarıldı

Çevrimiçi kültür-sanat platformu Argonotlar, kurucusu ve yayın yönetmeni Kültigin Kağan Akbulut hakkındaki taciz iddialarının ardından yayınını askıya aldığını açıkladı.

Sosyal medyada bir kullanıcının paylaştığı ifşada, Akbulut’un defalarca öpmeye çalıştığı, rahatsız edici fiziksel temaslarda bulunduğu ve sözlü tacizde bulunduğu iddia edildi.

Akbulut’un iddiaları kabul ettiği belirtilen Argonotlar açıklamasında, “Özür dilese de bu özrün tek başına yeterli olmayacağını biliyoruz. Bu nedenle yayın üzerindeki tüm yetkilerini bırakmasına, onun da kabulüyle karar verdik” denildi.

Platform ayrıca, failliği ifşa edilen yazarlarla yollarını ayıracaklarını ve sürecin feminist pratiklerle adil bir şekilde yürütülmesi için çeşitli derneklerden destek aldıklarını duyurdu. Yayının geleceğine dair kararın ise ilerleyen günlerde verileceği aktarıldı.

Süre'nin görevine son verildi

Aynı günlerde bir başka ifşa edilen erkek de komedyen Mesut Süre idi. Çok sayıda kadın, Süre'nin kendisini taciz ettiğini, tecavüz girişiminde bulunduğunu açıkladı.

Yazar ve podcast yapımcısı Tuluğ Özlü, kendisine gönderilen bu anlatımları kamuoyuyla paylaştı. İddialarda, Süre’nin fiziksel müdahalede bulunduğu ve rızaya aykırı yakınlaşmalar gerçekleştirdiği öne sürüldü. Gelen tepkilerin ardından Süre’nin sunuculuğunu üstlendiği “İlişki Testi” programının yapımcısı, komedyenle yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Taciz ve tecavüz karşısında nereye başvurabilirsiniz?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 183 Sosyal Destek Hattı, kadınların acil yardım ve yönlendirme alabileceği bir kanal.

Birçok belediye, özellikle büyükşehir belediyeleri, Kadın Danışma Merkezleri ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) aracılığıyla hukuki, psikolojik ve sosyal destek sunmaktadır. Ayrıca Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Kadın Dayanışma Vakfı, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu gibi sivil toplum örgütleri kadınlara ücretsiz hukuki danışmanlık, barınma desteği ve psikolojik destek sağlamaktadır.

Ayrıca destek almak için Susma Bitsin’e, Oyuncular Sendikası’na ve Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’ne de başvurabilirsiniz.

Daha detaylı bilgi için Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'nin bu bilgilendirme sayfasından yararlanabilirsiniz.

(EMK)