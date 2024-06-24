Areda Survey: "Halkın gündemi ekonomi ve enflasyon, birinci parti CHP"

Areda Survey’in 28-31 Mayıs arasında 2503 kişiyle yaptığı ankette, katılanlara Mayıs ayının en önemli gündem maddesi, ekonominin seyri, partilerin oy oranı, düşen doğurganlık oranları gibi iktidar söylem ve propagandasının kilit önemdeki konularına ilişkin sorduğu sorular AKP-MHP rejiminin süre giden krizin altında kalmaya devam ettiğini gösteriyor.

Areda Survey'in sahibi ve yöneticisi Yusuf Akın, iktidar yanlısı Yeni Şafak gazetesinde köşe yazıları yazması, AKP Kocaeli Gençlik Kolları Başkanlığı yapmasıyla biliniyor.

Areda Survey'in anket sonuçlarını Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi Pazartesi günü köşesine taşıdı

Partilerin oy oranları:

CHP birinci, AKP ikinci

Kamuoyunun en çok merak ettiği konuların başında gelen siyasi partilerin oy oranlarına ilişkin anket sonuçları 31 Mart yerel seçim sonuçlarını ve önceki aylarda farklı şirketlerin yaptıkları anketleri tekrar ediyor. AKP hala ikinci parti ve CHP birinci parti, DEM Parti Kürtlerin desteğini almaya devam ediyor, İYİ Parti yokoluşunu sürdürüyor.

Sayılar şöyle:

CHP yüzde 34 AKP yüzde 32 DEM Parti yüzde 9 MHP yüzde 7,5 İYİ Parti yüzde 4,9 Yeniden Refah yüzde 4,8



Partilerin seçmen sadakati

AKP oyunun yüzde 86.4’ünü, CHP yüzde 88.2’sini korurken, MHP yüzde 76.1’e geriliyor. DEM Parti seçmeninin yüzde 97,1'inin desteğini, en yüksek oranla koruyor. İYİ Parti'yse yüzde seçmenlerini kitleler halinde kaybetmiş görünüyor. Halen seçmenlerinin yüzde 64'ü İYİ Parti'nin arkasından çekilmiş durumda.

Türkiye'nin gündemi:

Ekonomi ve enflasyon

İktidarın olanca gayretine ve ekonomi gündemini unutturma çabalarına karşın ekonomik sorunlar ve enflasyon yüzde 38.8’le birinci sırada. Filistin-İrail savaşı yüzde 27,1 ile ikinci sırada. İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin geçirdiği helikopter kazası Mayıs'ta yüzde 8.8'le halk gündeminin üçüncü sırasında. Emekli maaşları yüzde 7.3’le dördüncü sıraya gerilemiş görünmesine karşın, ekonomik sorunlar ve enflasyon konsunun emekli maaşlarını da kapsadığını düşünmek mümkün.

Ekonominin seyri: Olumsuz

“Sizce ekonomi hangi yönde seyrediyor?” sorusuna ankete katınların yüzde 30.9’u "olumlu", yüzde 69,1'i "olumsuz yönde" yanıtını veriryor.

Ekonomide hükümete bel bağlayanlar AKP'ye oy verenlerin çoğunluğu. AKP'lilerin yüzde 66.3’ü ekonominin "olumlu yönde" seyrettiğini söylerken CHP’lilerin yüzde 93,5’i "olumsuz yönde" yanıtı veriyor.

İmamoğlu'nun "Roma

Gezisi": "İyi olmadı"

Ekrem İmamoğlu’nun masraflarını belediye bütçesinden karşılayarak kendi belirlediği kimi gazetecileri Roma gezisine götürmesini ankete katılanların yüzde 48.5’i "normal’" derken yüzde 51,5'i "olumsuz" bulyor.

Yeni Anayasa:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Türkiye, darbe anayasalarından kurtulup sivil anayasa yapmalı” ısrarı ankete katılanların yüzde 52,6'sının desteğini alırken buna yakın bir oranda katılımcı, yüzde 47,4 karşı çıkıyor. AKP'lilerin yüzde 92.2’si yeni anayasayı desteklerken, CHP’lilerin yüzde 87.9’u karşı çıkıyor.

Paşalara af: "Doğru"

Erdoğan’ın 28 Şubat mahkumu emekli generalleri affetmesini "doğru buluyorum" diyenlerin oranı yüzde 60'ta, "yanlış buluyorum" diyenler ise yüzde 40'ta.

Suriyeli mültecilere karşıtlık büyüyor

"Suriyeli mültecileri kendi güvenliğiniz içiniçin bir tehdit olarak görüyor musunuz?" sorusuna "evet" yanıtı verenlerin oranı yüzde 73,4 çıkmış. Oysa 2023’te bu soruya "evet" yanıtı verenlerin oranı yüzde 62 imiş. "Hayır" diyenler ise yüzde 26.6’ya gerilemiş.



Anketi yanıtlayanlar Suriyeli mültecilerin ekonomiye katkıda bulunduğunu da kabul etmiyor. "Ekonomiye katkıdan çok zarar veriyorlar" diyenlerin oranı yüzde 79 çıkmış.

Doğurganlık oranı: "Yükselmeli"

Anketi yanıtlayanların yüzde 79,8'i doğurganlığın yükselmesi için hükümetin politikalar geliştirmesi görüşünde. Anketi yanıtlayanların yüzde 52.6’sı doğum izninin 1 yıl uzatılmasının nüfus artışını olumlu yönde etkileyeceği görüşünde.

(AEK)